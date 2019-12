“Note di Speranza” al Teatro Feronia con il concerto del pianista Vergari

SAN SEVERINO - I Teatri di Sanseverino e l’European Neuroblastoma Association onlus faranno risuonare “Note di Speranza” oggi, domenica 15, alle ore 17 al teatro comunale Feronia di San Severino, grazie a un’iniziativa benefica che proporrà il concerto di pianoforte del maestro Paolo Vergari. Gli incassi dell’evento serviranno a sostenere la ricerca contro il neuroblastoma infantile.

L’Enea, infatti, è un ente senza scopo di lucro guidato da genitori con esperienza diretta di malattia e attivo nel finanziamento alla ricerca scientifica internazionale volta a debellare il neuroblastoma, neoplasia pediatrica ad alta malignità e prima causa di morte tra le malattie in età prescolare. Il pianista Paolo Vergari ha tenuto concerti nei più importanti teatri e in Festival internazionali, tra cui il teatro La Fenice di Venezia, la sala Nervi di Città Del Vaticano, il teatro Regio di Parma, la Reggia di Caserta, il teatro Regio di Torino, il teatro Olimpico di Vicenza, la sala Scarlatti di Napoli, il teatro Verdi di Salerno, l’auditorium delle Nazioni Unite a New York, la sede Unesco a Parigi, il centro culturale Dante Alighieri di Mosca, al Klementinum e nella sala Martinu di Praga, la sala Williams a Buenos Aires, l’Accademia Santa Cecilia di Roma.

