Giorgio Tirabassi torna in tv da Fiorello dopo l'infarto e annuncia la nuova serie su Raiplay

Giorgio Tirabassi dopo infarto torna in tv da Fiorello e qui annuncia la nuova serie su Raiplay 'Liberi Tutti', dagli autori di Boris. L'attore 59enne fu colpito da un infarto nel corso della presentazione del suo nuovo film e ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Avezzano (L'Aquila).

LEGGI ANCHE:

Diletta Leotta su Instagram senza slip? La foto con il cagnolino travolge i fan



APPROFONDIMENTI L'AQUILA Giorgio Tirabassi, malore a L'Aquila durante la presentazione del... In tanti sui social hanno avuto un pensiero per lui, a cominciare da Rosario Fiorello che su Twitter ha scritto: «Le prime notizie di questa mattina su Giorgio Tirabassi sono buone. Dajeeeeeeee Giorgio!!! Un abbraccio ai tuoi cari».

Le prime notizie di questa mattina su @GiorgioTirabas1 #Tirabassi sono buone. Dajeeeeeeee Giorgio!!! Un abbraccio ai tuoi cari.❤️ — Rosario Fiorello (@Fiorello) 2 novembre 2019

Ultimo aggiornamento: 22:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA