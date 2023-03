TERRE ROVERESCHE - Ricorso al Tar delle Marche del Comune di Terre Roveresche e del comitato a difesa del territorio avverso l’autorizzazione della Provincia all’insediamento del biodigestore a C a’ Rafaneto nel Municipio di Barchi: dopo il dibattimento di ieri mattina , durat o un’ora circa, la documentazione è stata depositata. L’esito finale del giudizio si saprà tra una quarantina di giorni.

Nel frattempo, stando a voci raccolte nel corridoio , non si esclude che il collegio giudicante possa ordinare una perizia ulteriore sul terreno prescelto per l’impianto.

Controdeduzioni in 90 pagine

Le controdeduzioni della società Feronia, che propone l’impianto, alla tesi dei ricorrenti sono contenute in una novantina di pagina e risultano molto articolate. Dagli studi legali preposti al caso si lascia intendere che il nucleo della questione sta tutta nel ritenere corretto il procedimento redatto dalla Provincia. Da parte della Provincia stessa si sostiene che l’iter procedurale ha seguito i canoni che vanno rispettati perché obbligati.

La tesi dei ricorrenti

Le tesi di Comune e c omitato sono state ribadite nella marcia-passeggiata ecologica di domenica scorsa con la partecipazione di oltre mille persone: inadeguatezza della località scelta , che peraltro risulta geologicamente inopportuna; mancanza di una rete stradale adeguata per il transito pressoché continuo di camion dei rifiuti provenienti anche da fuori regione; mancanza di una rete di metano che comporta l’aumento dei mezzi di trasporto dopo che il prodotto sarà liquefatto; non veritiera la tesi che il biodigestore possa risolvere il problema del percolato dell’attigua ex discarica comunitaria; forte preoccupazione sulla qualità dell’aria anche nei vicini Comuni di Mondavio, Fratte Rosa e non solo; difesa della qualità ambientale con ampi ripercussioni sui prodotti agricoli; mancata tutela degli insediamenti agrituristici; rischio di una compromissione generale dell’equilibrio esistente a del “grande mostro” come è stato definito il biodigestore.

Retroscena ancora inediti