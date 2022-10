SAN BENEDETTO - Una bambina che insegue una bobina attraversando piazze, rue e strade di sette località del Piceno fino ad approdare in un cinema ed essere rapita dalla magia di un film. È lo spot di Piceno Cinema Festival che lunedì inizierà la sua scommessa proponendosi come prima rassegna di cinema del sud delle Marche.

«Si chiude il Festival di Roma e si apre il Piceno Cinema Festival». Con queste parole auguranti dell’assessore alla cultura di San Benedetto Lina Lazzari è stata introdotta la prima edizione del Piceno Cinema Festival che prenderà il via lunedì 24 ottobre e proseguirà fino a dicembre con un tour che toccherà ben sette città del Piceno.



Le tappe



Si partirà da San Benedetto (dal 24 al 29 ottobre) per poi proseguire con Ripatransone, Cupra, Monsampolo, Acquaviva, Offida e concludersi ad Ascoli. Un festival itinerante che avrà la valenza di sette festival, a cui sono pervenute 517 pellicole da ben 60 nazioni, tutte opere prime dalle quali sono stati selezionati 84 finalisti. I film partecipanti al concorso sono stati selezionati e votati dalla giuria tecnica e da una giuria popolare. Gli studenti universitari e quelli delle scuole superiori oltre ad esperti del settore, comporranno la giuria mentre il pubblico che assisterà alle proiezioni dei film assegnerà il premio della giuria popolare. Presidente di giuria è Ricky Tognazzi che sabato 29 ottobre sarà a San Benedetto. Tra gli ospiti anche: Enrico Vanzina, Eleonora Giorgi, Paolo Conticini, Maurizio Mattioli e Lorenzo Flaherty. E proprio Tognazzi, in collegamento Skype, ha dichiarato: «Sono onorato di far parte di questa giuria. Le Marche sono vaste, difficili da raggiungere ma ricche di gioielli. Un festival itinerante dove il cinema racchiude tante arti a partire dalla letteratura». Per il sindaco Antonio Spazzafumo il festival sarà un’occasione per ricordare la figura di Tognazzi che quest’anno avrebbe compiuto un secolo.



Il direttore artistico



Direttore artistico è Marco Trionfante dell’Aifas, mentre a sostenere la rassegna è la Fondazione Carisap rappresentata dal presidente Mario Tassi che ha parlato del cinema come uno degli strumenti più validi per veicolare la cultura. Al fianco di Piceno Cinema Festival anche l’Università di Teramo con il corso di Dams e da qui il coinvolgimento delle scolaresche che assisteranno alle proiezioni. Le pellicole, per quanto riguarda San Benedetto verranno proiettate sia al Cinema Concordia dove si terrà la finale e durante la settimana presso il cinema San Filippo Neri. Tra i sostenitori dell’iniziativa anche la Bper Banca e Marche Film Commission.