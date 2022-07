Tommolini sceglie la super vip Delia Duran per presentare i costumi Pin Up Stars dell'anno prossimo. La sfilata al Dall'Ara

SAN BENEDETTO - Raffinata e romantica, ricca di colore e fantasie floreali interamente Made in Italy. La nuova collezione che della Pin Up Stars - marchio leader del beachwear famoso in tutto il mondo - anche quest’anno porta la firma del sambenedettese Jerry Tommolini che nella collezione 2023 ha inteso stupire le sue clienti con effetti davvero pirotecnici. La presentazione è avventa allo stadio Dall’Ara di Bologna, città quartier generale del brand insieme a Miami.



L’anticipazione



Lo stile ricercato, ma sempre attuale, della collezione primavera estate 2023, ha confermato l’espressione seducente, contemporanea e moderna che caratterizza da sempre il brand italiano simbolo di sensualità e raffinatezza, sempre deciso a rinnovare e anticipare le tendenze. Un’accurata ricerca di stampe esclusive, tessuti leggeri ed eleganti, testimoniamo la dedizione dello stilista nel proporre sempre originalità, passione e freschezza in ogni collezione. Protagonista assoluta, la stampa ton Sur ton dal sapore Asian Jungle caratterizzata da colori lucenti e shiny come rubino, menta e zaffiro che illuminano la coloratissima passerella e regalano agli spettatori il profumo dell’estate firmata Pin Up Stars. Magie e giochi di luci hanno aperto il fashion show che è stato poi un crescendo di emozioni e colpi di scena.

Il pink carpet

Sul pink carpet numerosi personaggi di spicco ed ex partecipanti dei programmi più in voga del momento tra i quali Carolina Stramare, miss Italia e conduttrice sportiva, Estefania Bernal e Roger Balduino, ex naufraghi dell’Isola dei Famosi, Sasha Sabbioni, ex partecipante di Pechino Express insieme alla madre Natasha Stefanenko, che l’ammirerà dal pubblico e Delia Duran, una delle protagoniste assolute dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip che h presentato la seconda esclusiva capsule creata con il brand.