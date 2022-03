GFVip, Delia Duran e la rivelazione choc: «Io e Alex non siamo sposati»

Le sorprese al Grande Fratello Vip non finiscono mai. Nell'ultima puntata, lunedì 28 febbraio, Delia Duran ha ammesso tutto. Una rivelazione choc che ha lasciato tutti i telespettatori a bocca aperta. Dopo mesi alle prese con la telenovela senza fine del triangolo amoroso più famoso d'Italia, il dettaglio rivelato dalla modella venezuelana ha lasciato tutti senza parole. «Io e Alex non siamo sposati», questa la bomba lanciata in diretta tv, alla quale la risposta di Adrana Volpe non è tardata ad arrivare.

Lo scandalo scoppiato nella casa più spiata d'Italia con l'amore tra Soleil Sorge e Alex Belli, ha avuto diversi risvolti nel corso dei mesi. Amore libero e triangolo amoroso sono parole che, ormai, sono entrate nel vocabolario di tutti gli italiani. E alla fine, proprio la telenovela tra Soleil, Alex e Delia, ha portato la Duran all'interno del loft di Cinecittà da concorrente facendola diventare in poco tempo una tra le più amate del programma. In poco tempo Delia ha sbaragliato la concorrenza degli altri inquilini ed è stata la prima a conquistare un posto nella finale del Grande Fratello Vip.

Ma dopo due settimane, dall'addio definitivo al reality show di Alex Belli l'attenzione sull'intricato intreccio amoroso è andata via via scemando. E in primo piano sono passate le vicende amorose di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni e le liti tra la Caldonazzo e il resto degli inquilini. Ma Delia ha sganciato una bomba che ha riacceso all'improvviso i riflettori sulla storia d'amore tra lei e Alex Belli.

La splendida modella venezuelana ha portato scompiglio all’interno della casa, creando divisioni anche tra le due opinioniste, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli che hanno sviluppato molteplici punti di vista sul tema scottante Alex, Soleil e Delia. Nonostante la delicata situazione, quest’ultima è riuscita a integrarsi e ad ambientarsi, creando perfino un legame con la stessa influencer, sua rivale in amore.

Dopo ormai diversi giorni di permanenza, la statuaria Delia ha raccontato tutta la verità, illustrando lo stato reale dell’attuale contesto. A tal proposito è intervenuta anche Adriana Volpe, a sostegno della propria tesi e fornendo una risposta alquanto inaspettata.

Durante la puntata ci sono stati dei chiarimenti tra Delia e Miriana Trevisan in merito a degli equivoci che coinvolgono anche Barù e Alex. Il confronto ha riguardato soprattutto l’atteggiamento della prima nei confronti dei due uomini, ricordando anche il coinvolgimento sentimentale che Jessica Selassié nutre tuttora per il nipote di Costantino Della Gherardesca.

La lite procede serrata, quando Delia ammette che lei è legata all’ex attore di Centovetrine ma come un fulmine a ciel sereno Delia si è lasciata sfuggire la verità: «Io non sono sposata con Alex» aggiungendo che la loro promessa o meglio «preghiera familiare», come lei stessa l’ha definita, ha un grande valore ma nulla di formale o ufficiale.

La reazione social, di fronte a queste dichiarazioni, non si è fatta attendere e soprattutto il commento dell’opinionista Adriana Volpe che ha così affermato: «Io l’ho detto dal primo giorno». Spesso, infatti, la Volpe durante i litigi in studio con Alex Belli aveva mostrato dubbi sulla validità del matrimonio tra i due. E sul web, ovviamente, adesso tutti concordano con l'opinionista mettendo in discussione una storia d'amore fatta passare per matrimonio. Tutto sembra esser stato programmato e progettato a tavolino, una telenovela dai lati oscuri che pensavamo fosse finita e che, invece, probabilmente è soltanto all'inizio. Come reagirà il pubblico sovrano a questa dichiarazione? Sul web in molti si sentono presi in giro dalla coppia che ha tenuto banco per mesi.

