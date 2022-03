Un tuffo la passato per Michelle Hunziker. Michelle, in vacanza alle Maldive con le figlie, ha regalato ai follower uno scatto che nella posa ricorda la famosa pubblicità per l’abbigliamento intimo che l’ha resa famosa … E dalle foto sembra impossibile che siano passati quasi trent'anni.

Il post di Michelle Hunizker (Instagram)

Michelle Hunziker ripete la "posa" della pubblicità di intimo

Michelle Hunziker, da poco single dopo la rottura col marito Tomaso Trussardi, è volata alla Maldive assieme alle figlie Sole e Celeste e alcune amiche: «Sono dall’altra parte del mondo – ha spiegato la conduttrice sul social- per cercare di staccare da tutto e riposare un po’ la mia testa dopo un periodo per me abbastanza intenso sotto diversi punti di vista», oltre ad aggiungere che sente un «senso di impotenza» per quanto accade in Ucraina.

Michelle Hunizker alle Maldive (Instagram)

Durate le sue vacanze rigeneranti in riva al mare Michelle ha deciso di fare un regalo ai suoi follower, postando dalle stories uno scatto che la vede in costume mentre “ripete” la posa he l’ha resa celebre in passato, 28 anni fa, quando diciassettenne ha prestato la sua immagine per la casa di abbigliamento intimo “Roberta”. E stando alle foto condivise sembra proprio che il tempo per lei non sia passato…

