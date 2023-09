SAN BENEDETTO - Anche il meteo è stato clemente e ha appoggiato lo svolgimento sabato scorso della “Notte degli Oscar” ai Bagni Andrea. L’evento glamour, appuntamento di spicco dell’estate sanbenedettese, giunto alla XXXVI edizione, anche quest’anno non ha deluso le aspettative. Serata in cui l’eleganza la fa da padrone e che il patron Sandro Assenti studia in ogni dettaglio, riuscendo a catalizzare i personaggi della stagione estiva. Conduttrice della serata Antonella Ciocca, abile nel tenere i tempi della premiazione e sottolineare i momenti più singolari durante le presentazioni sempre calibrate ad hoc. Con lei a consegnare gli Oscar la “statuaria” Patrizia Mollica.



I premiati



Lunga la lista dei premiati con l’immancabile statuetta, chiamati sul palco con tanto di motivazione a giustificare in maniera inequivocabile il riconoscimento, con la consueta simpatia ed anche un pizzico di autoironia. Creando così quel senso di community o di famiglia (per dirla in italiano) che da sempre è un punto di forza di Bagni Andrea. In apertura, il saluto del sindaco della città rivierasca Antonio Spazzafumo. A cui è seguita subito la consegna della prima statuetta, andata a Vittorio Tassi, presidente della Sambenedettese Calcio, capace di riportare allo stadio oltre 6000 persone che per la serie D è un numero inusuale. Entusiasmo e cori da stadio hanno accompagnato la premiazione. Fra le altre statuine, da segnalare quella “Donna Andrea”, consegnata alla modella Vera Mihales. «Onnipresente per tutta la stagione - si legge nella motivazione - tanto amica delle donne quanto degli uomini. Corteggiata e amata, ci dirà lei se qualcuno oggi ha conquistato il suo cuore. Look eccentrico e amante del ballo. “Vera” lo è in tutti i sensi». Nota alle cronache “rosa” per la sua relazione con il giornalista Amedeo Goria, la bella modella ha tenuto a precisare la sua situazione sentimentale: «La storia con Amedeo è stata molto bella, siamo rimasti in ottimi rapporti, anche questa estate è venuto a trovarmi qui a San Benedetto, ma siamo solo amici ora. Lui ha la sua famiglia, io voglio farmi la mia, al momento sono single».



L’Oscar alla Storia



“Oscar alla Storia” tributato poi alla famiglia Ascani, con i fratelli Aldo e Silvano: «Le Marche devono dire grazie a questa famiglia. Ispiratori per molti, ma inimitabili. Sandro Assenti aveva 18 anni e già sedeva sui salotti del Green Leaves. Un susseguirsi di grandi locali, che anche oggi guidano la movida di Civitanova». Fra gli altri premiati, Luca Paolorossi ed Eugenio Patassi, due personaggi molto noti nella nightlife marchigiana: «Super richiesti dal mondo della notte. I migliori privè sono sempre per loro, compagnoni e trasgressivi». Statuine inoltre per avvocati, imprenditori e aficionados provenienti anche da fuori regione, dall’Abruzzo al Lazio.