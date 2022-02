Principe Carlo ai ferri corti col fratello Andrea: «Rovina la reputazione della famiglia»

Fuochi e fiamme fra il principe Carlo e Andrea. Secondo il Sun, il Principe di Galles, 73 anni, assieme alla moglie Camilla, 74 anni, siano sul piede di guerra con l'altro figlio della Regine, Andrea, da quando, travolto dallo scandalo Epstein, il cui processo si terrà negli Stati Uniti. Carlo avrebbe dichiarato di essere stato ingannato dal fratello tre anni fa, quando gli avrebbe detto che lo scandalo della violenza sessuale a Virginia Giuffre, avvenuta nella residenza del multimilionario Epstein, sarebbe finita.

APPROFONDIMENTI IL RICORDO Laura Chiatti, morta l'amica Elena. L'addio social:...

Una fonte reale ha detto a The Sun: «Charlo vuole Andrea fuori dalle sue terre e dalla sua vista. E' stato avvertito di tenersi lontano. Carlo non vuole che Andrea venga fotografato con l'aspetto felice, mentre viene portato al castello». Di conseguenza: «Andrea sarà costretto a lasciare Windsor e potrebbe ottenere diversi milioni di sterline dalla famiglia reale. Ma ha chiarito che resisterà per tutta la vita».

Dopo la morte del padre, il prinicipe Filippo, Carlo sta prendendo sempre più piede negli affari e, la scorsa estate, si diceva che fosse allarmato quando la sig.ra Giuffre ha depositato il suo atto di abuso sessuale in un tribunale di New York.

Dopo aver discusso con il figlio William a Natale, Carlo ha deciso che Andrea doveva perdere i suoi ruoli reali, richiesta approvata dalla Regina. La bufera che ha travolto Andrea avrebbe arrecato danni alla reputazione della famiglia reale nelle ultime settimane e questo avrebbe fatto innervosire Carlo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA