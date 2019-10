Il sordo vero smaschera la truffatrice che chiedeva offerte per i non udenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

ANCONA - A smascherare la finta sorda ci ha pensato lui, Andrea, 53 anni, che sordo lo è per davvero. Quando quella ragazza si è avvicinata in corso Garibaldi e a gesti ha provato a convincerlo a devolvere una somma in favore di una fantasiosa associazione a tutela dei bambini poveri e portatori di handicap, è rimasto di ghiaccio. Ha osservato il foglio in cui venivano registrate le donazioni con tanto di firma dei benefattori e quando ha capito che si trattava di un raggiro, gliel’ha strappato dalle mani e l’ha costretta a scappare.