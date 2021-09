Un programma con la conduzione di Elisabetta Canalis: «Vi spiego perchè mi hanno fatto aspettare così tanto»

Sempre protagonista, una vita in copertina. Elisabetta Canalis dopo otto anni è tornata in Italia, in televisione per condurre un programma, si tratta di “Vite da Copertina” su Tv8, magazine dedicato alla vita delle celebrities. L’ex velina, 42 anni, in un’intervista ha spiegato le motivazioni di questo ritorno in tv e la sua scelta di rimanere comunque a Los Angeles dove vive con il marito Brian Perri e la figlia Skyler Eva, 6 anni.

LEGGI ANCHE:

Melissa Satta torna in televisione: l'ex velina è il nuovo volto di Sky Sport. Ecco dove sarà presenza fissa

‘’Quando avrei potuto avere delle possibilità, nel mio momento di massima crescita personale, ho deciso di andare via dall’Italia. Mi sono sposata, ho avuto una bambina. Ho costruito la famiglia che desideravo”, confida Elisabetta che non si è mai pentita. ‘’Sono cosciente del fatto di avere perso delle possibilità ma aver guadagnato in felicità. Non ho perso delle chance, è vero, ma ho guadagnato qualcosa che lo stare in Italia non mi avrebbe dato. E poi non ho dato il tempo al pubblico di dire ‘Oddio, basta questa Canalis, non ne posso più’”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA