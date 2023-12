Canalis e la frecciatina all'ex marito: «Solo una persona non oppressiva e invadente poteva stare con me». Chi è il suo nuovo amore (che ha 5 anni in meno)

Elisabetta Canalis torna a parlare della sua vita privata. Un anno non semplice il 2023 per la showgirl, a partire dalla separazione con l’ex marito Brian Perri. Il settimanale Grazia ha infatti pubblicato la prima intervista degli ultimi mesi, in cui la modella e attrice ha parlato della vita da separata, della figlia e anche del nuovo fidanzato.

La separazione dall'ex marito

Uno dei primi punti dell’intervista a Elisabetta Canalis riguarda la separazione dall’ex marito Brian Perri, annunciata nel luglio 2023 dopo mesi di crisi. La showgirl rivela: «Siamo separati ma non ancora legalmente divorziati.

Se guardo indietro, a quando mi sono sposata, non era così che mi aspettavo andassero le cose. Ma con gli anni ho capito che siamo in continua trasformazione e che il rapporto a due inevitabilmente può modificarsi. La separazione si può affrontare o in modo traumatico, oppure guardandosi negli occhi e provando a capirsi. Io e Brian facciamo parte di questo secondo gruppo».

La figlia e la responsabilità

Una separazione avvenuta dopo circa dieci anni di matrimonio. "A noi donne addossano sempre la responsabilità del fallimento dei matrimoni o di non esserci impegnate abbastanza per salvarli. Veniamo additate come irresponsabili. Non sono d’accordo. Essere genitori è una grande responsabilità e, quando sei un genitore single per scelta, quella non cambia. Ti riprendi solo la tua individualità, la tua vita. Tante volte le vita ci mette di fronte ad avvenimenti per cui è necessario crescere e andare avanti. E il cambiamento può essere positivo, non solo sintomo di incertezza e paura. Non si deve dare spazio all’idea del fallimento, ma imparare a evolversi. Se tornassi indietro rifarei tutto quello che ho fatto, anche solo per la figlia che abbiamo avuto".

L'amore per Skyler

La Canalis parla anche della figlia Skyler Eva, nata nel 2015. Lei è il motivo per cui la showgirl vive ancora a Los Angeles e non torna in Italia: "Non mi trasferisco. Mia figlia ha 8 anni e frequenta le elementari. La mia priorità e quella di Brian è stata, da subito, non stravolgere la sua vita. Con Skyler funziona la costanza, serve incoraggiarla con i compiti, nello sport e con i rapporti sociali. Ci siamo imposti di non cambiare le sue abitudini. Non semplice, certo. Ma non toglierei mai un papà come Brian a mia figlia. Ho messo in conto che mi devo sacrificare per far andare bene le cose. Quando lei sarà più grande, se mai vorrà fare un’esperienza di studio in Italia e se il padre sarà d’accordo, si farà. Ma ora è prematuro anche solo parlarne".

Il fidanzato Giorgian Cimpeanu

Elisabetta Canalis ha anche parlato del nuovo fidanzato Giorgian Cimpeanu. «Ho aspettato a parlarne, voglio rispettare la sensibilità di tutti. Ho uno splendido rapporto con il mio ex marito, non abbiamo segreti di nessun tipo ma mettiamo gli interessi di nostra figlia Skyler Eva prima dei nostri. Posso dirle solo che sto molto bene e sono felice. E che non è stato facile. Chi mi sta vicino ha saputo capire il momento delicato che stavo attraversando. E solo una persona non oppressiva e invadente poteva stare con me. Ci sono momenti nella vita che per amore bisogna aspettare, saper guardare “alla big picture”, il quadro generale, per credere nel futuro».

Chi è

Georgian Cimpeanu è nato in Romania nel 1983 ed è un campione di kickboxing. Conosciuto come “Iceman”, è stato campione italiano e tre volte campione del mondo della sua categoria di kickboxing. La passione in comune per questo sport li ha portati a conoscere.