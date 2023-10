Elisabetta Canalis, in arrivo il reality musicale con Enrico Papi: «Riprese finite». Di cosa si tratta

Elisabetta Canalis, la showgirl e modella sarda (45 anni), non conosce la parola pigrizia e quando si tratta di lavoro, ci dà dentro senza risparmiarsi. Infatti, a partire da metà novembre la showgirl debutterà nel programma televisivo Tilt - Tieni il tempo, condotto da Enrico Papi.

Secondo alcune indescrizioni, dovrebbe trattarsi di un gioco musicale che vedrà la partecipazione anche di Beppe Vessicchio, Joe Bastianich, Manuela Arcuri e Rita Pavone. A tenere informati i suoi follower è stata proprio Elisabetta Canalis che ha pubblicato tantissime foto e video in questo periodo all'interno dei De Paolis Studio a Roma, dove si sono tenute le prove del programma.

Eli Canalis su Instagram

Nelle ultime ore Elisabetta Canalis ha pubblicato un video nelle sue Instagram stories dove comunica ai suoi follower di aver terminato il programma. «Abbiamo finito questo programma - ha sottolineato la showgirl nelle sue Instagram stories -.

In macchina con noi c'è la mia mamma, mia zia e Luca Stefanelli. Invece Danilo ed Emanuela sono tornati a casa. Che cosa ci è rimasti do questo programma?». E Luca Stefanelli ha risposto: «Ma perché devo essere sempre bullizzato». Elisabetta Canalis non ci pensa due volte a svelare: «Da poco hai ricevuto una telefonata, vero? Chi è? Cristina?».