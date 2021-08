Melissa Satta torna in televisione: l'ex velina è il nuovo volto di Sky Sport. Ecco dove sarà presenza fissa

Palinsesti in continua evoluzione anche se sono già arrivati i primi acuti e i primi gol. Melissa Satta torna in tv, l’ex velina 35enne è il nuovo volto di Sky Sport. Alla presentazione dei palinsesti della pay-tv la showgirl scherza con Fabio Caressa: sarà una presenza fissa nella stagione sportiva e calcistica 2021/2022 di Sky Calcio Club, in onda la domenica sera e che vede al timone il famoso giornalista e telecronista sposato con Benedetta Parodi. Non solo. Melissa condurrà Goal Deejay, programma che chiuderà, mostrando le reti più belle realizzate, la tre giorni di coppe europee.

“Anche se faccio televisione da 17 anni, ogni volta che nasce qualcosa di nuovo è veramente emozionante. Sono un pò agitata perché entro in una famiglia super unita e super preparata. Sky e Sky Sport sono per me i numeri uno. Per me è un onore e devo entrare un pò anche in punta di piedi, perché da loro posso solo imparare”, dice entusiasta Melissa Satta all’Adnkronos. E aggiunge: “Sono carichissima e sicura che andrà alla grande”.

