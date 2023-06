ROMa - ​Sono stati annunciati ieri a Roma, nella sala degli Arazzi della Rai, gli otto vincitori di Musicultura che arriveranno a Macerata la prossima settimana.

Le proposte

Si contenderanno la vittoria finale assoluta AMarti con “Pietra”, Ilaria Argiolas con “Vorrei guaritte io”, Cecilia con le “Lacrime da tenere con le mani”. Ancora Lamante con “L’ultimo piano”, Simone Matteuzzi con “Ipersensibile”, Santamarea con “Santamarea”, Cristiana Verardo con “Ho finito le canzoni” e Zic con il “Futuro stupendo”. Gli otto vincitori sono tutti autori dei loro rispettivi brani. «Quella che stiamo vivendo – ha commentato il direttore artistico, Ezio Nannipieri – è una tra le più interessanti edizioni del concorso, forse addirittura la più vivace. In circolazione ci sono molte belle idee, varie, cariche di contenuti e personalità, in contrapposizione all’omogeneità di suoni, lessico e tematiche che la filiera industriale tende a privilegiare. Le nostre antenne, invece, cercano di ampliare l’orizzonte stilistico e di contribuire a un sano ricambio generazionale». In maniera serena e distesa. L’atmosfera amichevole pervade tutto l’iter del concorso, che nelle serate finali del 23 e 24 giugno prossimi, metterà accanto ai brani degli otto vincitori, le esibizioni degli ospiti più famosi che Nannipieri ha tenuto a «ringraziare per la disponibilità a giocare con le proprie performance».

Il festival

Prima delle serate finali, ci saranno le giornate della Controra che animeranno il centro di Macerata, quindi tutti allo Sferisterio il 23 e il 24 giugno. «Musicultura – ha detto il sindaco di Macerata Sandro Parcaroli – fa vivere alla città dei momenti e periodi davvero belli». Gli appuntamenti ad ingresso libero, che compongono la settimana della Controra, si svolgeranno nei cortili e nei palazzi cittadini. L’apertura lunedì 19 giugno con il concerto di Ron in piazza della Libertà, il 20 toccherà a Gianmarco Carroccia, il 21 il concerto degli otto vincitori. Il 22 giugno ci sarà la serata “Dalla e Battisti”, per ricordare i due Lucio che se fossero stati tra noi, quest’anno avrebbero compiuto 80 anni. Attesi anche Stefano Zecchi, Giangilberto Monti e Vito Vita, il Collettivo Rosario, Yasmina Pani, Gabriella Greison e alcuni ospiti impegnati allo Sferisterio. Tra questi Chiara Francini, Mogol, Ermal Meta. Nelle serate finali protagonisti anche i Santi Francesi, vincitori assoluti due anni fa quando ancora si chiamavano The Jab, Paola Turci, Rachele Andrioli e Coro a Coro, Dardust e Fabio Concato. A presentare le serate Flavio Insinna e Carolina Di Domenico.

I commenti

«Ho parlato – ha ricordato Insinna – tante volte con Fabrizio Frizzi, che era innamorato di Musicultura. Entro nell’evento in punta di piedi. Faccio il mio in bocca al lupo ai giovanissimi, la musica salva il mondo e il mondo deve essere salvato». Accanto a lui Di Domenico, che ha definito Musicultura «la resistenza della musica italiana, un approccio alla propria identità musicale, cosa che è sempre più difficile in un’epoca in cui si cerca il facile successo con le visualizzazioni». Alla presentazione sono intervenuti, per la Rai, Francesco Pionati, direttore Giornale Radio e Radio 1, Fabrizio Ferragni, direttore Offerta estero, Carlo Fontana condirettore Tgr.