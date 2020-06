Rita Dalla Chiesa spiazza tutti a Io e Te: «Ho fatto l'amore lì...». Pierluigi Diaco reagisce così

Rita Dalla Chiesa spiazza tutti a Io e Te: «Ecco dove ho fatto l'amore...». Pierluigi Diaco reagisce così. Oggi, il volto di Italia Sì è stata ospite nel salotto di Rai 1 e con la sua proverbiale spontaneità si è raccontata al pubblico, tra carriera e vita privata.

LEGGI ANCHE;

Top Dieci: Carlo Conti torna in tv con un nuovo show. Ospiti della prima puntata Roberto Mancini e Massimo Ranieri

Rita Dalla Chiesa, tra le altre cose, ha parlato di viaggi e della sua paura di volare: «Quando prendevo l'aereo mi imbottivo di farmaci e non mi godevo la vacanza per il terrore del viaggio di ritorno. Per questo motivo, ho sempre preferito viaggiare in macchina o in treno...». Diaco a quel punto le chiede malizioso: «È mai successo qualcosa di indicibile su un mezzo di trasporto, treno, aereo? Io direi anche risciò, ma non vorrei dire qualcosa di personale...».

La risposta spontanea di Rita Dalla Chiesa: «È accaduto, ovviamente nell'ambito di una relazione... Il posto era il vagone letto di un treno. Molto romantico, sei i due in uno spazio piccolo e dal finestrino entra la luce dei posti che attraversi. Ovviamente in stazione, bisogna tirare giù la tendina». Risate in studio.

Ultimo aggiornamento: 19:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA