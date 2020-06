Celebrazioni Leopardiane a Recanati: Lo Cascio recita sul Colle dell'Infinito

RECANATI - Grande attesa per le Celebrazioni Leopardiane previste per il prossimo lunedì 29 giugno a Recanati per festeggiare il 222esimo anniversario della nascita del Poeta. Ad aprire la giornata celebrativa alle ore 11 nella sala Foschi del Centro nazionale di studi leopardiani la presentazione del progetto dell’artista Eugenio Giliberti “Voi siete qui – Vico Pero–Giacomo Leopardi”. Interverranno la storica dell’arte Angela Tecce e il prof Sergio Villari della Facoltà di Architettura dell’Università Federico II di Napoli. Alle ore 18 nell’aula magna del palazzo comunale, il professore Matteo Palumbo della Facoltà di Letteratura dell’Università Federico II di Napoli e il rettore dell’Università di Macerata Francesco Adornato terranno una conferenza sulla storia e le prospettive del Centro nazionale di studi leopardiani.

A seguire la consegna del “Premio Leopardi” al Centro Nazionale di Studi Leopardiani, come riconoscimento per l’attività svolta in tutta la sua storia, in Italia e nel mondo, nella divulgazione del pensiero e delle opere di Leopardi (evento con prenotazione obbligatoria al 0717587217).



La giornata sì chiuderà alle 21,30 sul Colle dell’infinito in collaborazione con il Fai con l’attore Luigi Lo Cascio che si esibirà in un recital sulle opere di Giacomo Leopardi. Aperto al pubblico fino ad esaurimento posti con prenotazione obbligatoria nel sito www.ortoinfinito.it alla sezione eventi o ai numeri telefonici 0717570604 e 3333710886.



«La celebrazione dell’anniversario della nascita di Giacomo Leopardi assume quest’anno un significato particolare poiché ha luogo nel momento in cui l’emergenza sanitaria che ha coinvolto il nostro paese sembra segnare il passo e prospettare una attiva ripresa delle iniziative culturali anche se condizionate al rispetto degli obblighi comportamentali previsti dalle autorità di governo» ha dichiarato l’ambasciatore Giuseppe Balboni Acqua presidente del comitato nazionale per le celebrazioni del bicentenario de “L’Infinito”. © RIPRODUZIONE RISERVATA