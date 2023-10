SANT'ELPIDIO A MARE - Buon compleanno Lagrù! L’associazione, che sui social si autodefinisce «fucina creativa che ama, promuove e coltiva l’arte, lo spettacolo e le molteplici forme di espressione», compie quest’anno 10 anni e si prepara a celebrarli nel modo più artistico e teatrale possibile. A Sant’Elpidio a Mare sarà presentata oggi, infatti, la nuova stagione dell’Auditorium Giusti, gestita proprio da Lagrù, con la riproposizione di due spettacoli storici per l’associazione.

APPROFONDIMENTI LA MOSTRA “In purissimo azzurro”, l'arte dialoga con gli antichi volumi di Giacomo nei luoghi sacri della Biblioteca Leopardi a Recanati



La nascita

«Lagrù – racconta il presidente Lorenzo Palmieri – è nata 10 anni fa dall’esperienza di Improvvivo. E proprio Lagrù è stata fondata da Piero Massimo Macchini, Michele Gallucci e Priscilla Alessandrini. Quasi subito è nato anche il progetto di Marche Tube, dedicato a “Marchigianizzare l’Italia”, con web e spettacoli». Nella storia di Lagrù il 2016 è stato un anno cruciale. L’ingresso di Cesare Catà, quindi la nascita di Lagrù ragazzi, che dal 2017 è partita con il festival dei “Teatri dal mondo” e che realizza produzioni per ragazzi con spettacoli tra le province di Fermo, Ascoli e Macerata. «Nel 2016 – prosegue Palmieri – abbiamo iniziato a gestire l’auditorium Giusti, che è diventata la nostra casa. Qui abbiamo gli uffici, ma abbiamo soprattutto il nostro luogo per le prove e per i corsi come MagnaSarache o l’improvvisazione. Sempre qui è nato il club magico fermano, che una volta l’anno raccoglie tutti i prestigiatori. Non solo, c’è anche la compagnia dei Rishow, con le improvvisazioni teatrali, compagnia nata nell’ambito di Lagrù». E per completare il tutto ci sono anche il riconoscimento ministeriale e tutte le produzioni fatte e da fare ancora.

Le celebrazioni

Qual miglior modo per celebrare il decennale, se non, si diceva, con una nuova stagione teatrale, e con il galà della risata, in scena sempre questa sera al Giusti? «Questo – aggiunge il presidente dell’associazione – riproporremo due spettacoli storici per noi, “Le strane gioie di Giacomo Leopardi”, e “The Format – il format dei format”. Quest’ultimo sarà ovviamente aggiornato». Uno spettacolo che nel 2014 raccontava la società di allora e che si attende di vedere cosa conterrà nella versione 2023. Un’associazione che lavora nel territorio, ma che nel corso degli anni è andata anche fuori, pure all’estero. «Abbiamo fatto tournée – ricorda Palmieri – in paesi come Argentina, Patagonia, il tour all’estero di “Fuori porta”, lo spettacolo di Macchini. Le Marche sono la provincia della provincia, nel resto d’Italia ci sono Lombardia e Puglia che fanno molto. Noi riusciamo, soprattutto con i ragazzi, ad andare in tutta Italia. Per il resto è difficile essere profeti in patria, difficile cioè far capire, a volta, la differenza tra professionismo e amatoriale e a volte il valore non si percepisce».

Il futuro

Nell’immediato futuro Lagrù ha segnato in agenda un altro viaggio all’estero. «Saremo in Cina – annuncia Palmieri – con un tour nel quale porteremo il nostro spettacolo su Mengone». E se gli si chiede per i prossimi 10 anni cosa pensa di fare, lui dice che «non era scontato sopravvivere già per 10 anni, dopo la pandemia la categoria è stata riconosciuta, capiti i problemi. Noi andiamo avanti, guardando a come si evolvono le cose».