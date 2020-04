Annullato il Recanati Art Festival. La quinta edizione si terrà nel 2021

RECANATI - L’Associazione Whats Art annuncia l’annullamento del Recanati Art Festival 2020 in programma il 4 e 5 luglio. «Una scelta sofferta - sottolineano gli organizzatori - frutto di alcune riflessioni. In primo luogo abbiamo valutato la tempistica e lo stato attuale dell’epidemia. C’è poi una riflessione a partire dalla mission e dalla finalità del festival: promuovere l’arte ed offrirla al pubblico. Per fare questo abbiamo bisogno della normalità, ad oggi ancora lontana. Cercheremo lo stesso di continuare, laddove possibile, la nostra attività di valorizzazione dei fenomeni artistici contemporanei. In questi giorni stiamo condividendo sulla nostra pagina Facebook video, dirette, live streaming che i protagonisti delle passate edizioni del Festival e amici stanno realizzando. Con la V edizione Recanati Art Festival l’appuntamento è rimandato al 9 e 10 luglio 2021». © RIPRODUZIONE RISERVATA