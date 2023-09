"Mareviglia" anconetana, cresce l'attesa per la 24° candelina della Regata del Conero

Cresce il fermento a Marina Dorica per la Regata del Conero , iconico appuntamento con la vela per la città di Ancona , che quest’anno spegne la 24° candelina. La segreteria regate che ha raccolto un centinaio di iscrizioni e si aspetta, come ogni anno, di ricevere un ultimo boom di iscritti nelle 24 ore antecedenti la partenza, prevista per le 11.00 di domenica 17 settembre nello specchio acqueo antistante il Passetto di Ancona.