Gf Vip, la nuova edizione: conduttore, concorrenti e opinionisti. Tutto quello che c'è da sapere

La 7^ edizione del Grande Fratello Vip è ormai una certezza. Dopo gli ottimi ascolti delll'edizione appena terminata, Alfonso Signorini e il suo team di autori sono già al lavoro per la prossima stagione. Il reality show tornerà regolarmente in onda su Canale 5 a settembre e molto probabilmente andrà avanti per un lungo periodo. E si vocifera già sui nomi dei probabili nuovi concorrenti. Secondo quanto riporta Dagospia pare che sia in lizza per entrare nella Casa più spiata d’Italia Alvaro Vitali, il famoso Pierino.

Per il 72enne sarebbe la seconda volta in un reality show. L’attore ha preso parte nel 2006 a La Fattoria di Barbara d’Urso. Di recente è stato invece concorrente di Avanti un altro-Pure di Sera con Paolo Bonolis e nel programma Oggi è un altro giorno.

Archiviato il grande successo di Pierino, per Alvaro Vitali non è stato infatti semplice restare sulla cresta dell’onda, tanto che il lungo silenzio professionale ha portato l'attore in depressione. Il Grande Fratello Vip potrebbe essere l’occasione giusta per farsi conoscere di più.

Altri nomi ipotizzati per la nuova edizione sono quelli di Pamela Prati e Veronica Cozzani, la madre di Belen. L’ex maestra italo-argentina ha però chiarito a Isola Party che non ha alcuna intenzione di prendere parte a programmi del genere. Più complicata la situazione di Pamela, che in seguito al caso Mark Caltagirone sta riscontrando qualche problema di troppo con Mediaset.

Ci sono dubbi anche sugli opinionisti. Se è certo l'addio di Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis, potrebbe essere riconfermata Adriana Volpe, che ha un ottimo rapporto con Alfonso Signorini.

