Isola dei famosi, spuntano nuovi nomi per il cast: Dayane Mello, fuori Lucas Peracchi e Antonella Fiordelisi

Ancora pochi mesi per l'inizio della nuova edizione de l’Isola dei Famosi. Al timone è confermata Ilary Blasi, ma il cast è ancora segreto. Il programma comincerà al termine del GF Vip, a marzo dunque, su Canale 5. Il magazine Oggi, nella rubrica ‘Ah saperlo’ del giornalista Alberto Dandolo, ha fatto il punto su alcuni nomi orbitanti attorno alla trasmissione dei naufraghi. A sbarcare in Honduras potrebbe esserci una donna che conosce molto bene L’Isola e i suoi meccanismi: potrebbe essere Dayane Mello, ormai specializzata in reality, in seguito alla sua partecipazione a La Fazenda.

Secondo quanto emerge da Dandolo, il nome della modella avrebbe iniziato a circolare nei corridoi di Cologno Monzese: «Sarà protagonista di un programma di punta del Biscione» si vocifera, cioè L’Isola dei Famosi.

Assente invece Lucas Peracchi. Le voci di corridoio riportavano la sua proposta di diventare un concorrente, ora sembra sia stato rifiutato. L’ex tronista di Uomini e Donne, che ha vissuto una burrascosa love story con Mercedesz Henger in passato, avrebbe anche provato ad entrare anche nelle grazie di Alfonso Signorini per tentare di far parte del cast del Grande Fratello Vip 6. Pure in questo caso, però, si sarebbe visto sbattere in faccia la porta con un ‘no grazie.

Restando in tema di porte chiuse, rifiuti e Casa più spiata d’Italia, un’altra persona a cui è stato detto di ritentare la prossima volta è la giovane schermitrice e influencer Antonella Fiordelisi. Ospite di Trend & Celebrities, il programma radiotelevisivo, durante il quale ha parlato dei suoi progetti futuri, della sua salute (attualmente è positiva al Covid) e del no ricevuto dal Grande Fratello Vip.

«Ho ancora il Covid. – ha spiegato -. Io al GF Vip? Se mi richiamano non vado». Una risposta diretta che, a detta dell'influencer, deriva dal fatto che non sia la prima volta che sostiene un provino per entrare nella dimora di Cinecittà.

