Concerto a Recanati al Colle dell'Infinito con il duo Chiesa e Baglini

RECANATI - Procede di gran passo il festival Armonie della sera, ideato e diretto da Marco Sollini e giunto alla sedicesima edizione. Dopo le grandi serate realizzate in siti imperdibili quali il sagrato della Chiesa di San Marco a Ponzano di Fermo, la Piazza Castello di Moresco, la Chiesa di Sant’Agostino di Recanati, la Chiesa di Santa Maria a Ponzano di Fermo, Palazzo Pianetti di Jesi, il Castello della Rancia di Tolentino e l’Enoteca Regionale di Offida, arriva un nuovo appuntamento, il 16 agosto, al Colle dell’Infinito a Recanati (ore 21.15). Un evento aggiunto in corsa del festival ma di pregevolissimo valore che permetterà di ascoltare nuovamente i grandi artisti Silvia Chiesa, violoncello e Maurizio Baglini, pianoforte.



Questo concerto, dedicato alla seconda parte dell’integrale per pianoforte e violoncello di Beethoven sarà realizzato in collaborazione col FAI, col Centro Nazionale di Studi Leopardiani e col Comune di Recanati. Una preziosa sinergia per una serata evento che vedrà pure la consegna di un nuovo premio speciale “Artisti del cuore” assegnato dalla direzione del festival con motivazioni che coniugano la levatura assoluta degli artisti ad un aspetto umano non meno importante degli stessi. Davvero un evento da non perdere che potrà essere goduto su un luogo dalla bellezza incontaminata e dal fascino assoluto.



Silvia Chiesa, artista Sony classical, si è esibita come solista con orchestre quali: Orchestra Nazionale della Rai, Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, Orchestra Regionale Toscana, Royal Philharmonic Orchestra, I Solisti di San Pietroburgo, Filarmonica di Cracovia e molte altre. Silvia Chiesa è docente di violoncello al Conservatorio “Monteverdi” di Cremona.



Con Maurizio Baglini, compagno nell’arte e nella vita, hanno eseguito oltre 250 concerti in tutto il mondo e registrato CDs per Decca. Maurizio Baglini è artista eclettico, solista importante che ha affrontato esecuzioni integrali degli Studi di Chopin e di Liszt e che attualmente sta incidendo l’opera omnia di Robert Schumann per Decca. Solista acclamato in tutto il mondo che si è esibito al Teatro alla Scala di Milano, al San Carlo di Napoli, alla Salle Gaveau di Parigi, alla Roque d’Alteron, al Kennedy Center di Washington e in moltissimi altri teatri. Ha collaborato con orchestre di prestigio internazionale e realizzato collaborazioni cameristiche con tanti illustri colleghi. Fondatore e direttore artistico dell’Amiata Piano Festival, è consulente per la musica e la danza al Teatro Verdi di Pordenone. Insegna pianoforte al Conservatorio “Mascagni” di Livorno.



Ancora una successiva tappa nelle Marche a Porto San Giorgio (il 19 agosto p.v.) e poi il festival Armonie della sera spiccherà il volo in altre regioni italiane ed in luoghi d’incanto con concerti ospitati alla Venaria Reale di Torino, Reggia di Caserta, Palazzo della Meridiana di Genova, Palazzo Santa Chiara di Tropea, Teatro di Villa Torlonia a Roma, Rocca Sforzesca a Dozza Imolese, Sala Marco Biagi di Bologna, Palazzina di Caccia di Stupinigi. Un viaggio musicale davvero bellissimo che unisce luoghi e musica in un matrimonio perfetto e che oramai è la cura stilistica del festival conosciuto ed apprezzato a livello nazionale e internazionale con un pubblico affezionato e sempre nuovi estimatori.



l direttore artistico Marco Sollini non nasconde le difficoltà che accompagnano l’iniziativa, non solo quelle più recenti legate al Covid-19 ma anche legate alle sempre non adeguate risorse finanziarie e agli sforzi organizzativi imponenti che affronta costantemente un piccolo staff, allo stesso tempo esprime però massima soddisfazione per il livello assoluto degli artisti ospitati e per la crescita dell’iniziativa che ha tra i media-partner RAI Radio3 e la testata nazionale “Suonare news”. Un festival insignito dell’Alto Patronato del Presidente della Repubblica che ha attraversato le Marche in lungo e in largo e che si ripromette di non fermarsi ma di regalare ancora tante e sorprendenti novità.

I biglietti del concerto di Recanati potranno essere acquistati online su:

www.liveticket.it/armoniedellasera

www.armoniedellasera.it © RIPRODUZIONE RISERVATA