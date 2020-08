Al Castello della Rancia il duo Luisa Sello e Andrea Bacchetti

TOLENTINO - Settimana fitta di eventi per il festival Armonie della sera 2020 che dopo i concerti a Ponzano di Fermo, Moresco, Recanati, Jesi, approda a Tolentino, presso il Castello della Rancia, giovedì 13 agosto alle ore 21.15 col concerto del duo Luisa Sello, flauto ed Andrea Bacchetti, pianoforte. I due artisti proporranno un magnifico percorso dedicato a J.S. Bach con quattro Sonate per flauto e pianoforte nell’incanto del cortile del castello. Precisamente saranno Le Sonate BWV 1020, 1032, 1031 e 1030 ad essere proposte dal duo.



Luisa Sello è stata definita dalla New York Concert Review “artista dall’avvincente passione e spontanea contabilità, con tecnica brillante, eccellente controllo del fiato, sono generoso e grande charme”. Ha eseguito brani in prima assoluta di autori quali Salvatore Sciarrino, Aldo Clementi, Adriano Guarnieri, ecc. E’ titolare di una cattedra di flauto al Conservatorio di Trieste e professore ospite all’Università di Vienna.



Andrea Bacchetti è pianista affermato che a J. S. Bach ha dedicato molte incisioni discografiche, oltre a numerosi altri autori tra cui Scarlatti, Clementi ed anche Luciano Berio, realizzati per etichette discografiche prestigiose tra cui RCA, Decca, Sony classical. Si è esibito per alcuni festival ed associazioni tra le più importanti tra cui Festival di Brescia e Bergamo, Sagra Malatestiana di Rimini, Festival di Cervo ed ha tenuto lunghe tournée in tutta Europa, Asia, America, Nuova Zelanda, Australia. Suona spesso anche col grande violinista Uto Ughi e con numerosi altri importanti artisti. E’ stato alla ribalta anche come pianista del “Chiambretti Night”, come regolare ospite fisso della trasmissione televisiva. L’eleganza e profonda bellezza delle Sonate bachiate scelte per il concerto a Tolentino potranno trovare perfetta simbiosi nella sobria bellezza del Castello della Rancia.

I biglietti del concerto potranno essere acquistati online su: www.liveticket.it/armoniedellasera Info: www.armoniedellasera.it

