L'attore Fabio Testi voce recitante del “Concerto d'amore in versi” nell'ambito del festival Armonie della Sera, sarà accompagnato dai musicisti Maffizzoni e Candeli

PORTO SAN GIORGIO - Mercoledì 18 agosto, alle ore 21,15, alla Rocca Tiepolo di Porto San Giorgio ritorna “Armonie della sera”, il festival che porta la grande musica nei luoghi d’incanto d’Italia. Ideato e diretto dal pianista marchigiano Marco Sollini, per l’occasione ospiterà una speciale serata tra musica e parole con il famosissimo attore Fabio Testi.



Una tappa fondamentale per la diciassettesima edizione del festival, ricca di novità con un cartellone diviso in due grandi periodi, che coincidono con l’estate e l’autunno. Il programma (vedi sotto) vedrà protagonisti il flautista Stefano Maffizzoni e il chitarrista Andrea Candeli accompagnati dai testi recitati dall’attore Fabio Testi. Un “Concerto d’amore in versi”, questo il titolo della serata, dove brani indimenticabili della musica, come “La vita è bella” di Nicola Piovani, le composizioni di Ennio Morricone o il Concerto d’Aranjuez di Joaquín Rodrigo, lasceranno lo scenario alla letteratura creando un’esperienza unica. Fabio Testi nasce a Peschiera del Garda il 2 agosto 1941. Proprio a Peschiera del Garda nel ’55 venne costruito uno stabilimento cinematografico specializzato in riprese di film di pirati con una consistente flotta di navi dell’epoca. Molte produzioni italiane ed europee venivano a girare nelle acque del lago, che si prestava benissimo ad essere ripreso come mar dei Carabi. Qui giovanissimo si avvicina al mondo del cinema cominciando a lavorare prima come comparsa, poi come figurazione speciale e controfigura (stuntman).



Il festival Armonie della Sera si dipana fino al 18 dicembre in dieci diverse regioni e in alcuni dei suoi luoghi più belli quali la Venaria Reale di Torino, la Reggia di Caserta, il Colle dell’Infinito di Recanati, il Teatro Greco di Tindari, la Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola di Roma, la Palazzina di Caccia di Stupinigi, la Palazzina Liberty di Milano e molte altre splendide e suggestive ambientazioni. Un parterre di artisti davvero notevoli quelli inseriti nel programma 2021 di Armonie della sera con alcuni dei più grandi nomi del panorama musicale italiano nel mondo e alcuni personaggi di chiara fama, accanto a giovani di talento. Il festival gode dell’Alto Patronato del Presidente della Repubblica ed ha tra i suoi media partner Rai Radio3 e Da Vinci Publishing. Ingresso 15 euro. Prevendita biglietti su www.liveticket.it/armoniedellasera.

