Il pianista Francesco Mazzonetto per “Armonie della sera” a Ponzano di Fermo

PONZANO DI FERMO - Ancora risuonano le meravigliose note del concerto del duo Silvia Chiesa - Maurizio Baglini che a Recanati hanno letteralmente incantato il pubblico con la loro esecuzione beethoveniana per il festival Armonie della sera che si appresta ad ospitare un nuovo appuntamento a Ponzano di Fermo, alla chiesa di Santa Maria, venerdì 7 agosto alle ore 21.15 col pianista Francesco Mazzonetto. Un giovane artista che ha già vinto diversi premi in concorsi nazionali e internazionali, tra cui al Concorso di Osimo, e che ha avuto occasione di fare il suo debutto discografico con la major Sony classical, presentando un CD dedicato interamente ad autori italiani quali, Sgambati, Rota, Busoni, Clementi. Mazzonetto è attualmente allievo del maestro Marco Sollini presso l'Istituto Superiore di Studi Musicali "Vecchi - Tonelli" di Modena, ove frequenta il secondo anno del biennio specialistico. Tanti i successi raccolti da questo giovane musicista con concerti che hanno varcato il confine italiano; per l'occasione del festival Armonie della sera ha scelto un programma davvero arduo, da far tremare i polsi, come si suol dire, anche ai più veterani ed esperti pianisti. Si potranno ascoltare infatti i 6 Studi da Paganini op.10 di Robert Schumann e la grande, immensa Sonata op.106 di Ludwig van Beethoven "Hammerklavier"; un monumento in musica per omaggiare il Grande di Bonn nel suo 250° anniversario dalla nascita. Il festival Armonie della sera, che quest'anno dedica ben nove dei suoi 20 concerti in programma ad altre regioni italiane, porta "La Grande Musica nei luoghi d'incanto d'Italia" e continua a raccontare la bellezza dei territori unita all'Arte musicale.