Rds Summer Festival a Gabicce Mare: ecco il calendario degli spettacoli. Sul palco Rocco Hunt, Raf, Gazzelle e Madame

GABICCE - Rds porta a Gabicce Mare l'Rds Summer Festival: tre giorni di divertimento, feste spettacolari e la musica degli artisti italiani e Dj internazionali più amati. Sul palco Rocco Hunt, Raf, Gazzelle e Madame. Il nuovo format è da vivere in due villaggi: uno diurno che inizia alle 10 del mattino nei beach village a ingresso gratuito ed uno serale in una location unconventional a cielo aperto, in cui vi faremo cantare e ballare fin dalle prime luci del tramonto.

Si parte venerdì 29 luglio: ecco dove

Dal pomeriggio di venerdì 29 luglio fino alla sera di domenica 31 luglio, nell’Area Polisportiva di Gabicce (via Aldo Moro) sarà possibile vivere l’estate attraverso il linguaggio universale della musica e un intrattenimento inedito. Dall’aperitivo alle prime ore della notte del venerdì si scatena la festa sotto un mare di stelle: ogni sera una programmazione diversa con le esibizioni di live band, artisti, ballerini e dei Dj internazionali, performance live dei più importanti guest del panorama musicale italiano e un imperdibile divertimento.

La mattina del sabato e della domenica, l’onda di energia si sposta al RDS beach village in Spiaggia Libera Sottomonte, con installazioni e sponsor d’eccezione. Una gamma di attività versatile che offre momenti di spensieratezza, intrattenimento e sorprese da scoprire anche in acqua. Gabicce ospiterà: Rocco Hunt e Raf la sera del venerdì, Gazzelle il sabato sera e Madame la domenica.

Dove comprare i biglietti

I biglietti per accedere alla festa serale saranno disponibili su Ticketone e sul sito di RDS Summer Festival. L’accesso al RDS beach village diurno sarà invece gratuito. “Il mese di luglio si chiuderà in bellezza con un appuntamento nazionale- sottolinea il sindaco Domenico Pascuzzi- Gabicce infatti è stata selezionata tra le sei tappe di Rds Summer Festival. Tanto divertimento sulla spiaggia sabato e domenica e tre serate con i live di grandi artisti nell’area polisportiva. Dopo il Festival Disco Diva, l’estate gabiccese prosegue con un altro grande evento musicale”.

Il calendario completo del Summer Festival

L’RDS Summer Festival è partito da Ostia, ha illuminato San Benedetto del Tronto e Termoli e continuerà a Gabicce (29-30-31) e Soverato (5-6-7 agosto). Infine, dal 9 all’11 settembre RDS porterà la sua festa a Marina di Pietrasanta, per chiudere in bellezza con un’ultima grande festa e salutare insieme l’estate.