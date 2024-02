GABICCE - Aveva inseguito il ladro in bicicletta, fino a cadere e farsi male. Nel frattempo il manolesta, che fuggiva pure in bici, era stato bloccato dalla mobilitazione di bagnini, bagnanti e passanti. Un fatto accaduto la scorsa estate a Gabicce e che aveva avuto una certa risonanza mediatica per le modalità che avevano portato all’arresto dell’uomo. Nel frattempo la giustizia ha fatto il suo corso e ieri è stata emessa la sentenza davanti al gup con una condanna a 3 anni.

Ma l’imputato, un gambiano di 31 anni, è uscito da poco dal carcere dove si trovava rinchiuso dallo scorso luglio. Ricapitolando: lo straniero un pomeriggio di luglio era entrato nella hall di un hotel nella zona del mare. Il titolare gli aveva chiesto cosa stesse facendo. Pochi istanti dopo era stato visto uscire di soppiatto dopo aver frugato nella borsa della moglie dell’albergatore e aver sottratto un portafoglio Brandina con dentro 100 euro e carte di credito. Il marito della signora aveva iniziato a urlare e la donna, resasi conto dell’accaduto, si era messa a rincorrere il ladro in bicicletta. Anche il gambiano aveva inforcato a sua volta una bici e si era diretto sul lungomare. Tra le urla di “al ladro, al ladro” si era creata una certa concitazione e il fuggitivo era poi stato bloccato dai bagnini della zona, insieme ad altri bagnanti e passanti. Poi erano intervenuti i carabinieri che lo avevano definitivamente fermato e arrestato con l’accusa di furto aggravato.

Nel frattempo il 31enne aveva gettato via uno zaino dove all’interno c’era il portafoglio rubato. L’obiettivo era non farsi prendere con le mani nel sacco, ma non ha funzionato. Non solo, la derubata, nell’inseguirlo, era caduta con la bici ed era stata portata al pronto soccorso. Il gambiano, ascoltato durante l’udienza di convalida dell’arresto, aveva dichiarato al giudice che stava andando a recuperare il borsello che la fidanzata aveva lasciato nell’hotel, ma il giudice non gli ha creduto reputando questa versione inverosimile. Così aveva disposto la custodia cautelare in carcere. Per lui c’erano precedenti per reati simili e anche un decreto di espulsione non ottemperato.

Il rito abbreviato

Ieri mattina l’avvocatessa Federica Squadrini ha chiesto per l’indagato il rito abbreviato. Il giudice l’ha condannato a 3 anni di reclusione e ha disposto la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Pesaro. Nel frattempo il 31enne, che si trovava in carcere dallo scorso luglio, è tornato in libertà. Per lui pende comunque il decreto di espulsione e dovrà lasciare Gabicce e il Pesarese.