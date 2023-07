Ancona, viola ordine di espulsione dal territorio italiano: cittadino straniero di 50 anni arrestato

ANCONA - Disposto l'arresto per un cittadino straniero di 50 anni, di origini egiziane. È quanto è stato disposto dai poliziotti della questura di Ancona. Il 50enne sarebbe stato responsabile di aver violato l'ordine di espulsione dal territorio italiano che gli era stato inflitto dal questore nel marzo 2013. Dopo essere stato espulso, il cittadino straniero averva trascorso un periodo in Egitto, decidendo però di far ugualmente rientro in Italia, nonostante il divieto imposto dalle Autorità.

L'arresto

In mattinata, l'uomo è stato quindi fermato e controllato dai poliziotti della questura dorica e, da controlli specifici nelle banche dati, è emerso il divieito assoluto nei suoi confonrti di fare rientro nel territorio italiano.

Il 50enne egiziano è stato tratto in arresto e dopo le formalità di rito, è stato associato alle celle di sicurezza della questura di Ancona, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

