Quel frutteto chiamato amicizia, arriva un libro di favole per i bambini

Quel frutteto chiamato amicizia, arriva un libro di favole per bambini. A scriverlo, Domenica Santoni, insegnante romana della scuola dell'infanzia. La sua opera prima, edita dalla Di Carlo edizioni, vuole rafforzare valori come la condivisione e l'amicizia. Parole e disegni per catturare l'attenzione dei più piccoli.

Gelsomino



C'era una volta un bambino di nome Gelsomino. L'incipit del Frutteto dell'amicizia, opera prima dell'autrice Domenica Santoni, ti porta immediatamente all'infanzia, a quando mamma e papà, prima di dormire, ti leggeva la tua fiaba preferita: "Mi sono ispirata alla tradizione -spiega la Santoni che, in qualità di insegnante dell'infanzia in una scuola romana, conosce molto bene l'animo dei più piccoli- perché l'uso delle parole, il loro suono e, perché no, la loro potenza espressiva sono d'aiuto nella crescita dei nostri figli. Nasce così una storia, con disegni appropriati all'età di chi legge, dove si spiega come, nel magico mondo dei bambini una casa può diventare un castello e un frutteto un favoloso regno. Questo è ciò che Gelsomino e i suoi amici, Leo, Edo e Eva, riescono a vedere nel giardino con alberi da frutto in cui il pomeriggio si incontrano per giocare. Non si accorgono però che un mondo silente lì osserva, li ascolta e li ama donandogli parte di loro stessi... Ma un pomeriggio, un semplice desiderio espresso dal gruppo, rischia di rompere definitivamente l’armonia di questo luogo magico".

Chi è Domenica Santoni

Domenica Santoni è un’insegnante della scuola dell'infanzia.

Nata a Roma, porta a termine i suoi studi e inizia la sua attività lavorativa nel campo della moda. Dopo alcuni anni sente che il rapporto con i bambini è ciò che la completa. Entra così nel mondo della scuola che scopre ricco di stimoli. Da allora la ricerca, la fantasia e la creatività sono la sua quotidianità. Tanto da voler pubblicare una storia dedicata proprio ai suoi piccoli amici: "Ho voluto rafforzare -spiega la Santoni- principi come l'amicizia e l'accoglienza ma anche la rivalità e la discussione. La scelta dei bambini su dove incontrarsi scatena infatti un aspro confronto fra il melo, il pero, il nocciolo, l'ulivo, il ciliegio, il prugno e il limone. Una battaglia su chi offrisse il luogo migliore dove giocare. Fino a quando interviene un'ape con un ronzio così forte da zittire tutti".

L'ape ricorda a tutti che, ogni giorno, prende il polline da tutti gli alberi perché ognuno ha delle caratteristiche e delle qualità uniche che, unite alle altre, garantiscono la produzione di un miele ottimo: "Una storia -dice ancora la Santoni. che è un po' la sintesi dei rapporti di amicizia e del prendersi per mano. Come alla fine fanno i protagonisti del mio libro. Non uno, ma tutti per una vita fatta di condivisione. Insegnare questo a chi sta oggi formando il proprio carattere, significa, a mio giudizio, garantire domani un mondo migliore. Penso che la mia fiaba sia insomma adatta a essere sussurato la sera ai propri figli prima di addormentarsi". Il volume è edito dalla Di Carlo edizioni.