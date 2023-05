Nikita Pelizon e Matteo Diamante stanno insieme? La risposta nel video social: «Vogliamo fare le cose con più maturità»

Nikita Pelizon, vincitrice dell'ultima edizione del GfVip e Matteo Diamante sono tornati insieme? Le indiscrezioni riguardo una possibile riconciliazione ricorrono dalla fine del programma, dopo l'uscita dell'ex gieffina dalla casa. Nelle ultime ore, un colpo di scena: a rivelare come stanno realmente le cose tra i due è un video che entrambi hanno pubblicato sui loro profili Instagram. Andiamo a vedere cosa è successo.

Nikita Pelizon e Matteo Diamante su Instagram

Nikita Pelizon e Matteo Diamante sono stati fidanzati per due anni e hanno partecipato alla seconda edizione di Ex on the Beach nel 2020. Dopo qualche anno di "guerra fredda", Nikita e Matteo si sono trovati insieme a vivere l'esperienza nella Casa del Grande Fratello.

I due hanno avuto modo di confrontarsi instaurando un rapporto di reciproca fiducia.

Il video

Ma ai fan tutto questo non basta e sono sempre più curiosi di sapere se tra Nikita Pelizon e Matteo Diamante c'è un ritorno di fiamma. Per questo motivo, nelle ultime ore, la coppia ha voluto fare chiarezza sul loro rapporto: «Sono state settimane folli e stiamo creando un bellissimo rapporto precedentemente sfaldato, un’amicizia creata da zero, una fiducia che pian piano va riconquistata da entrambi ma con un'evidente intesa», hanno scritto Nikita e Matteo a corredo del video.

«La pressione ci stava portando a rovinare tutto, una si allontana e l’altro sparisce perché l’altra si allontana. Spesso quando si è arrabbiati o dubitanti si dicono cose che non si pensano. Il mondo va troppo veloce e noi vogliamo fare le cose con più maturità, questa volta, rimanendo sempre due folli ma semplici», ha sottolineato la coppia.