Maddalena Corvaglia e la fine dell'amicizia con Elisabetta Canalis: «Inutile accanirsi e voler prolungare l'affetto»

Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis sono state una delle coppie di Veline di Striscia la Notizia più amate dal pubblico italiano. Le due showgirl, oltre ad essere colleghe, avevano instaurato un profondo rapporto di amicizia che è durato molti anni per poi finire improvvisamente. A distanza di tempo, Maddalena Corvaglia è tornata a parlare della fine dell'amicizia con Elisabetta Canalis.

Le dichiarazioni di Maddalena Corvaglia

In una recente intervista rilasciata a Oggi, Maddalena Corvaglia ha detto: «Le amicizie, come gli amori, a volte hanno semplicemente un inizio e una fine. Non abbiamo mai litigato, ma è inutile accanirsi nel voler prolungare un affetto. Meglio voltare pagina e conservare il bello e il bene, e ce ne è stato tanto, che ci siamo regalate». L'ex velina ha specificato che nonostante la sua amicizia con Elisabetta sia giunta al capolinea, resterà per sempre legata ai bei ricordi che hanno costruito insieme nel corso delle loro vite.

Maddalena Corvaglia e la separazione dal marito

Maddalena Corvaglia ha anche parlato della separazione dal marito Stef Burns e della sua nuova vita a Palma de Maiorca, Spagna, con la sua bambina Jamie Carly: «Non sono fuggita dall’Italia, è il mio Paese e lo amo profondamente. Una scelta meditata a lungo e che ha come scopo quello di perseguire uno stile di vita più semplice e autentico».