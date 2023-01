PORTO SANT'ELPIDIO - Cresce la febbre del FantaSanremo, il fantagiuoco made in Marche ispirato al Festival di Sanremo. Quanto e in che proporzioni lo dicono i numeri: oltre 100mila squadre iscritte nel primo giorno, che nel pomeriggio di ieri sono diventate già oltre 427mila. E poi ci sono le leghe, che ieri erano a quota 40.600.

Il regolamento



«Sono numeri super-positivi – commenta Giacomo Piccinini, uno dei creatori del FantaSanremo, attualmente con la sede operativa a Porto San Giorgio –: in meno di una settimana si sono iscritte l’80% di squadre dell’anno scorso. Siamo vicini alle 500mila che lo scorso anno abbiamo raggiunto il giorno prima di Sanremo. Non immaginiamo a che cifra possiamo arrivare, ma tutti non vediamo l’ora di tagliare il traguardo di un milione di squadre iscritte». Per giocare ci si iscrive sul sito ufficiale e si formano da una a cinque squadre, dopo aver consultato le fantaquotazioni. A disposizione, come sempre, 100 Baudì per scegliere cinque tra i 28 artisti in gara, di cui uno sarà capitano. Bonus e malus sono attribuiti in base al regolamento, e quelli che il capitano della squadra totalizzerà nell’ultima puntata saranno raddoppiati. Se l’artista indossa il “braccialetto Jolly”, i punti del piazzamento in classifica saranno raddoppiati o, se malus sempre per la classifica, verranno azzerati. Queste sono solo alcune delle prescrizioni del regolamento, consultabile in ogni momento insieme ai bonus e ai malus.



I bonus e i malus



L’anno scorso era un bonus, ma quest’anno, se l’artista in gara dirà la parola FantaSanremo, conterà come punteggio negativo (-10 quando lo dice sul palco). Per rimanere in tema malus, tra i più curiosi si segnalano il -25 per la caduta o spostamento vistoso della dentiera, o del parrucchino, il -66,6 (che raddoppia se “visto col barchino”) in caso di bestemmia in diretta tv. Tanti, troppi da elencare tutti, anche i bonus.

Ci sono quelli ottenuti (così come i malus) per la classifica della serata finale, per cui si segnalano i 100 punti del primo classificato e i 50 dell’ultimo, e per le posizioni delle altre serate, assegnate a ogni puntata, dove saranno, tra gli altri, 50 punti per il primo e 25 per l’ultimo. Sono 50 i punti per chi vince il premio della critica, 25 per altri premi consegnati sul palco, e poi ci sono i 100 punti per «Tananai si classifica Ultimo». Citazione voluta dell’artista Ultimo che, stando al regolamento, prevede, alla voce «Ultimo si classifica Tananai» un + infinito.

Citazione anche per “Lettera 22”, titolo del brano dei Cugini di Campagna, che, se si classificano 22esimi, otterranno un +22. Bonus anche per gli Articolo 31, con un +31 in caso di «31 punti in serata» e un +20 in presenza di cosplay dei Maneskin. Citazione più o meno implicita al cartone Holly e Benji con il «+18km se Olly duetta con Benjii nella serata delle cover». E in caso di duetto con i Jalisse, si otterranno «fiumi di punti». Tra i bonus serali, c’è il bonus Dargen (+5) che va all’artista che indossa gli occhiali da sole.



Collaborazioni



«Sappiamo – aggiunge Piccinini – che gli artisti conoscono il gioco, tutti i fanta allenatori gli scrivono, e pure noi gli abbiamo inviato in anticipo le fantaquotazioni». E nella settimana del Festival, Piccinini e gli altri saranno a Sanremo. «Partiremo – chiude – in massa, il Fantasanremo vive al bar Papalina, ma se sposti il gruppo, sposti anche il bar. In collaborazione con il comune di Sanremo, lo porteremo al Palafiore e saremo lì in 15-20 persone, nel bar Papalina».