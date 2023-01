Roberto Ciufoli domenica (ore 17) al teatro Emiliani di Rapagnano con l'esilarante recital “Tipi”

RAPAGNANO - Dopo anni di successi in tv e in teatro Roberto Ciufoli torna sul palcoscenico per il quarto anno consecutivo di repliche di “Tipi. Recital comico–antropologico” in programma 8 gennaio (inizio ore 17), in programma al Teatro Comunale Giacomo Emiliani di Rapagnano su iniziativa di Comune e Amat con il contributo di Ministero della Cultura e Regione Marche.

In questo multi-one man live show scritto insieme a Jacopo Rosso e prodotto da Mente Comica, Ciufoli cita Cesare Lombroso e l’analisi basata sull’aspetto fisico, appiglio che gli consente di sviscerare varie tipologie di esseri umani, analizzandone il comportamento del corpo che giudica più sincero delle parole. Lo spettacolo procede in un esilarante percorso che spazia dallo sportivo all’indeciso, dal timido al supereroe e al danzatore, e che spazia tra monologhi, poesie, sketch, balli e canzoni, musicalmente supportati dalle luci e dalle vocalizzazioni sonore di David Barittoni.

L’appuntamento successivo al Teatro Emiliani sarà 4 con “Banda Gaber racconta il sig. G”, tributo dei ‘suoi’ musicisti storici Nesti, Campoccia, Ravagni, de Mattei, Martini, Sezzi e Cerone nel ventennale della scomparsa del grande autore.

Biglietti di posto unico numerato a 15 euro in vendita la sera di spettacolo alla Biglietteria del Teatro Comunale Emiliani, nei punti vendita Amat/VivaTicket e online su vivaticket.com.