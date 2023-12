FERMO Marocchino di 40 anni denunciato per ricettazione. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Montegiorgio, con la locale stazione carabinieri, hanno condotto un'attività investigativa che ha portato alla sua denuncia.

La vicenda

La vicenda ha avuto inizio nella tarda serata di qualche giorno fa a Rapagnano, quando il marocchino è rimasto coinvolto in un incidente stradale, mentre era alla guida di un furgone Fiat Doblò, risultato poi rubato a un’azienda quella sera stessa a Monte San Pietrangeli. Il veicolo è uscito di strada ed è finito contro il muro esterno della casa di un residente, causando danni alla sua abitazione. I carabinieri intervenuti tempestivamente hanno rinvenuto il furgone rubato, il quale è stato prontamente restituito al legittimo proprietario. In seguito allo schianto, il 40enne straniero è stato trasferito in ospedale per ricevere le cure necessarie, e successivamente identificato dai militari, dato che non era in possesso di documenti al momento del fatto. Grazie alla tempestività nella segnalazione del sinistro stradale e alla preziosa collaborazione dei cittadini, è stato possibile individuare e denunciare il responsabile del reato, e restituire il mezzo rubato al legittimo proprietario. Le indagini stanno andando avanti con il coordinamento dell'Autorità giudiziaria.

L’impegno

Inoltre i carabinieri della stazione di Porto Sant'Elpidio hanno concluso le indagini avviate in seguito alla denuncia di un residente e hanno deferito all'autorità giudiziaria un algerino 34enne, senza fissa dimora e già noto per precedenti reati, per il reato di furto aggravato su un’auto in sosta. Dopo aver visionato i filmati delle telecamere di videosorveglianza, il giovane è stato riconosciuto come l'autore del furto di un marsupio contenente portafogli e cellulare, avvenuto il weekend scorso a Porto Sant'Elpidio, per un valore complessivo di 300 euro.