Macerata, addio alla patente per 4 ubriachi al volante, due in manette per vecchie pene da scontare

MACERATA - Addio alla patente con conseguente denuncia per 4 persone sorprese ubriache al volante e 2 persone in manette per scontare i propri debiti della giustizia: è il bilancio della campagna di controlli dei Carabinieri di Macerata.

Gli arresti

Il primo dei due arresti è stato eseguito il 23 dicembre u.s. dai Carabinieri della Stazione di Macerata coadiuvati da quelli della Sezione Operativa del NORM e riguarda un cittadino bosniaco di 23 anni. L’uomo, pregiudicato, è stato raggiunto da un ordine esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Ancona, poiché condannato alla pena complessiva di 5 anni, 8 mesi e 28 giorni di reclusione oltre alla multa di 8.800 euro.

Lo straniero è stato giudicato responsabile di rapina e diverse violazioni della legge sugli stupefacenti, consumati a Tolentino e Macerata, tra il 2017 ed il 2021, alcune delle quali compiute in un periodo in cui era ancora minorenne..

Il secondo arresto è stato eseguito dai militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Macerata proprio il pomeriggio del giorno di Natale. A finire nella rete dei Carabinieri un pregiudicato italiano di 52 anni, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno, dovendo espiare la pena di 2 anni, 8 mesi e 2 giornidi reclusione. L’uomo, con diverse condanne divenute definitive, ultima delle quali riguardante il reato di danneggiamento a seguito di incendio commesso nel 2018 a San Benedetto del Tronto (AP), è stato rintracciato a Macerata e rinchiuso presso la Casa Circondariale di Fermo.

Rapagnano, ruba un furgone all'azienda, ma poi si schianta contro il muro di una casa: preso all'ospedale

Le patenti

È invece di quattro persone denunciate il bilancio dei controlli dei Carabinieri della Sezione Radiomobile del Norm di Macerata sugli automobilisti indisciplinati che in questi ultimi giorni si sono posti alla guida dei loro mezzi con tassi alcolemici oltre al limite consentito. I primi due sono stati fermati dai militari del Radiomobile la notte del 22: un 42enne abitante a Macerata (1,73 g/l di acol nel sangue) e un 25enne di Pollenza (1,14 g/l). Il 42enne è stato inoltre deferito all’Autorità Giudiziaria poiché si era posto alla guida di un veicolo con patente revocata.

Stessa sorte è capitata ad un operaio di 40anni di origini peruviane ma abitante a Macerata da diversi anni.

Coinvolto in un sinistro stradale, senza feriti, la sera del 24 dicembre in via Spalato a Macerata, è stato sottoposto alla prova dell’etilometro risultando positivo con un tasso alcolemico pari a 1,33. L’ultimo ad incappare nei controlli dei Carabinieri è stato un 52enne abitante in un comune dell’alto maceratese. Fermato durante un controllo alla circolazione stradale a Corridonia, alla guida della sua Polo, l’uomo presentava i classici sintomi di chi eccede nell’uso dell’alcool e quindi è stato sottoposto ad accertamento alcolemico che evidenziava un tasso pari a 1,20 g/l, di molto superiore al limite consentito.