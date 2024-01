Scontro tra due auto in località Piane di Rapagnano, un uomo in gravi condizioni

RAPAGNANO - Nel pomeriggio la tragedia del fabbro che ha perso la vita, poche ore dopo un brutto incidente in ocalità Piane. Ore terribili per la piccola comunità di Rapagnano. Lo scontro tra due auto poco dopo la mezzanotte: sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il 118 con un uomo sui 40 anni in un primo momento portato all'ospedale Murri quindi considerata la gravità delle sue condizioni all'ospedale di Torrette, non destano invece preoccupazioni le condizioni dell'altra persona coinvolta nell'incidente.