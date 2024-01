Amadeus, soffiate ad personam ma il FantaSanremo affascina

Sanremo e vorrei fosse già finito. Prostrato da sei mesi o giu di lì di incursioni d'Amadeus al telegiornale, per un annuncio, una rivelazione, una anteprima, un dico e non dico e però non dicendo dico. Il disvelamento delle coconduttrici, la selezione dei cantanti giovani (vengono ancora chiamate Nuove Proposte o era un'altra era geologica?), la lettura solenne della lista dei Big, l'elenco centellinato (lo stillicidio?) degli ospiti italiani e degli ospiti stranieri e del gladiatore neozelandese però anche un po' ascolano o forse non ascolano, la faccenda non è chiara, attendiamo aggiornamenti. E l'avvertimento che ci saranno sorprese e sarà roba mirabolante, e «posso darvi un indizio ma non voglio dire di più».

Mesi così, un martellamento sempre più spietato, nelle ultime settimane tornando dal cinema controllo, inquieto, dietro le porte dentro gli armadi sotto il letto, temendo Amadeus mi sia entrato in casa per una soffiata ad personam, lo so che è paranoia ma così sto messo, così m'hanno ridotto mesi di festivaliera pubblicità a tappeto. Allo stesso tempo, non vedo l'ora che cominci, 'sto dannato Festival. E gli darò pure un'occhiata, con moderazione eh, d'altro canto c'ho la scusa per marcar festivaliera visita, c'ho da andare al cinema, è lavoro, posso mica spalmarmi fisso sul divano. Non per le canzoni, non per Fiorello e il fiorame, manco per Russell Crowe versione rocker e forse ascolano e forse no (e in ogni caso razionategli le olive, deve fare i film, non partecipare a un reality dove i concorrenti dimagriscono). Dello spettacolo, chissene. L'unica cosa che mi importi di Sanremo è il FantaSanremo. Ben oltre un milione di giocatori iscritti fino a giovedì, quasi quanti lo scorso anno e c'è tempo sino a tutto lunedì per segnarsi, si andrà molto oltre, il record sarà stracciato. Il gioco nato nelle Marche, inventato dagli amici del mitico bar Papalina per divertirsi tra loro, ha sfondato. Con pieno merito.

È spiritoso, con quel regolamento folle che lo leggi e attacchi a ridere e non ti fermi. Puro cazzeggio concertato con cura, con passione.

Ogni giocatore, dovreste saperlo, può allestire cinque squadre costituite da cinque cantanti da acquistare con cento Baudi (la moneta ufficiale). Ogni squadra partecipa di diritto al Campionato Mondiale, poi ci sono i tanti campionati legati agli sponsor, ciascuno decide a quali prendere parte. L'anno scorso, le mie compagini partirono bene - un paio soprattutto - e però nelle ultime serate si afflosciarono. Ci rimasi male. Un cantante, non ricordo chi, l'avrei menato: l'avevo infilato quasi ovunque ma contribuì alla causa con un numero di punti ridicolo. Quest'anno non deve succedere. Quest'anno gioco per vincere, siete avvertiti. E tanti saluti a De Coubertin. Per il momento ho formato una sola squadra, dopo profonda riflessione. Le altre quattro, ci penserò su ancora qualche giorno, certe decisioni non vanno prese alla leggera, devo vagliare a fondo i pro e i contro d'ogni singola scelta. Ho scovato diversi articoli d'alta FantaStrategia, online. Ebbene sì, esistono.

Si trova tutto ma proprio tutto, in Rete. Col cavolo che vi indico i siti, siete potenziali avversari anzi nemici. Non regalo niente. Alcuni cantanti hanno dichiarato che parteciperanno attivamente al gioco, e insomma faranno quanto serve a conquistare punti, e li ho messo nel mirino. Però, chissà se hanno detto il vero o se mi hanno teso un trappolone a beneficio dei fantagiocatori loro amici. Non posso concedere requie ai neuroni. Loredana Bertè dubito si esibirà in uno stage diving, il tuffo dal palco, e sarebbero 30 bonus. In compenso potrebbe provocare una standing ovation, alla carriera se non altro, e farmi guadagnare 20 bonus. O dire una parolaccia: 10 bonus. (Il bestemmione secco invece fa perdere 66,6 punti). Chi potrebbe arrischiare un outfit raffigurante capesante, in tal modo garantendo alla squadra i 10 punti del Bonus Orietta Berti? I 25 punti per "Dirige l'orchestra il Maestro Beppe Vessicchio" con ogni probabilità non verranno assegnati, dopo un post su Instagram che lasciava presumere il contrario, il Maestro ha detto che non andrà a Sanremo. E se cambiasse idea? Occhi aperti.



*​Opinionista

e critico cinematografico