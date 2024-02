PORTO SANT'ELPIDIO Sfondato il muro di 2 milioni di squadre e 1.5 milioni di utenti iscritti. Anche quest'anno FantaSanremo sarà nella città dei fiori al Forte Santa Tecla. Numeri record. Fra i cantanti più scelti dai fantallenatori Emma, Annalisa, Santi Francesi, Loredana Berte, Big Mama e Dargen D’Amico e nelle preferenze come capitano in testa Emma, Annalisa, Angelina Mango, Geolier e Dargen D’Amico. Si può giocare dal sito e dall'App FantaSanremo che ha al suo attivo 1 milione di download.

Il successo

Grande successo per l'inno ufficiale di quest'anno firmato Naska. Il Bar Papalina, sede operativa del Team, ospite al Forte di Santa Tecla. Media partnership con Rai Radio2 e Rai Pubblica Utilità. Invariato il meccanismo del gioco: ogni giocatore ha 100 baudi (conio ufficiale dedicato al mitico Pippo) per formare la squadra composta da 5 cantanti, di cui uno capitano. Ogni utente può creare 5 squadre da posizionare in 25 diverse leghe. Il punteggio dipenderà dalla classifica finale ma soprattutto dai bonus e dai malus ottenuti dagli artisti, sul palco e durante la settimana. Fra i bonus quelli della sezione Amarcord che celebra il primo lustro del gioco e il quinquennio Amadeus e ripercorrono alcuni momenti epici degli ultimi festival: bonus Dargen (+5) per chi sfoggia occhiali da sole, bonus Ariete (+5) per chi ha il cappello, bonus Truppi (+5) per chi ha la canottiera, bonus Berti (+10) per chi ha un outfit raffigurante capesante, il mitico bonus Pelù (+20) per la borsetta o effetto personale sottratto al pubblico, il criptico bonus Morandi (18+) e altri ancora. Altra sezione inserita nel regolamento quella dei bonus ad personam, protagonisti i cantanti in gara: Sesto Sangiovanni (+6), Il Tre terzo (+3), Maninni presentato da Mannino (+5), Fiorella presentata da Fiorello (+5), The Kolors in collegamento da Ibiza (+20), Mr.Rain con l'ombrello (se chiuso bonus da 10 punti, se aperto diventa malus), Gazzelle inseguito da una gazzella dei carabinieri (+10) e Nk che ritrova Laura tra il pubblico (+1).

Il meccanismo

Bonus premium e bonus solidali attivati in collaborazione con sponsor e partner del FantaSanremo, bonus settimanali che permetteranno agli artisti di accumulare punti nella settimana e bonus giornalieri top secret, da rivelare giorno per giorno. I malus più pesanti sono la caduta sulle scale (-50 punti), la bestemmia in diretta ne toglie 66,6 e la squalifica di un artista porta a - 100 punti. Per iscriversi c'è tempo fino alle 23.59 di lunedì.