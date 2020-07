La Form nella “Cenerentola” in forma di concerto all'Arena Gigli

PORTO RECANATI - Il cartellone di Porto Recanati Festival-Estate 2020 realizzato all’Arena Gigli si apre, giovedì 30 luglio con “Serata all’Opera. La Cenerentola in concerto”. Protagonista di questa esecuzione in forma di concerto di estratti dell’a celebre opera di Rossini, con interventi narrativi, la Form Orchestra Filarmonica Marchigiana diretta dal maestro portorecanatese David Crescenzi con i cantanti Patrizio Saudelli (Don Ramiro, tenore) Davide Bartolucci (Dandini, baritono), Roberto Ripesi (Don Magnifico, basso), Laura Tomassucci (Clorinda, soprano), Chiara Mogini (Tisbe, mezzosoprano), Roberto Lorenzi (Alidoro, basso) e, nelle parti di Cenerentola, Beatrice Mezzanotte (contralto). Voce recitante Daniela Cerasi e coro Santealosi di Agugliano diretto dal maestro Sandro Pucci.

Intrigo, sorpresa, divertimento, allegria, ebbrezza, innamoramento, stupore stretti in un “nodo avviluppato” che si scioglie nell’ultima scena fra i deliranti gorgheggi, opera tra le più celebri e amate di Gioachino Rossini, de La Cenerentola Form propone ampi estratti in forma di concerto con interventi narrativi per un’entusiasmante serata all’opera sotto le stelle.

Biglietti di cortesia (3 euro) in prevendita presso l’ufficio Iat in Corso Matteotti, 111 a Porto Recanati, tel. 071/9799084 e in tutte le biglietterie del circuito Amat/Vivaticket. Informazioni Iat Porto Recanati, tel. 0719799084 e Amat tel. 0712072439. Inizio ore 21.30 © RIPRODUZIONE RISERVATA