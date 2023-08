Futura mamma con la passione Disney: «Voglio chiamare mia figlia Cenerentola, ma mio marito ha paura», ecco perché

La passione per le principesse Disney, è risaputo, è una cosa che accomuna grandi e piccoli. Ma in alcuni casi l'amore per le protagoniste delle storie intramontabili può risultare quantomeno eccessivo.

È il caso di una futura mamma che, una volta rimasta incinta, non ha avuto alcun dubbio su come chiamare sua figlia. Lei, da sempre appassionata di Cenerentola, vuole chiamare la sua bambina proprio come la principessa Disney più iconica. Ma a guastare il suo sogno ci sta pensando il compagno che non ha alcuna intenzione di accontentare la donna...

di u/Alarmed_Tax_8203 in BabyNames

Futura mamma vuole chiamare la figlia Cenerentola

Il suo sogno sembra potersi infrangere proprio a causa del volere del futuro papà. Ed è proprio per questa disputa familiare che la donna ha deciso di rivolgersi a Reddit, la famosa piattaforma social dove gli utenti del web possono raccontare le proprie storie chiedendo pareri e conferme.

«In casa è iniziata una discussione molto accesa su che nome dare a nostra figlia - a scritto la donna -.

La reazione del web

Il mio sogno è sempre stato quello di chiamarla Cenerentola, perché sono una grande fan del film e del cartone della Disney. Ma il mio compagno proprio non vuole, anzi. Dice che è una cosa molto stupida e che rischio solo di far diventare mia figlia vittima di bullismo. Ha ragione? Io penso che sia carino, ovviamente non voglio che sia presa in giro. Vi prego aiutatemi».

La storia della futura mamma è subito diventata virale, facendo il giro del mondo. Migliaia e migliaia sono i commenti comparsi sotto al post. Ma, purtroppo per la donna, quasi nessuno approva la sua scelta.

E se da un lato in molti sono intervenuti solo per ironizzare sulla questione, in tanti hanno cercato di far riflettere la futura mamma: «Belle o Ariel sono nomi di principesse carine. Il nome Cenerentola non è qualcosa che puoi infliggere a un essere umano. Va bene per un gatto o un criceto, ma per una bambina... Con tutto il rispetto, no. Se ti piacciono i nomi di principesse scegline un altro, fallo per il bene di tua figlia», ha commentato un utente.

Ma dopo tantissimi commenti spunta anche la voce fuori dal coro: «Sono una maestra d'asilo e anni fa avevo una bambina che si chiamava proprio Cenerentola. Nessuno l'ha mai presa in giro, che io sappia. Ma sicuramente è una cosa che potrebbe accadere, soprattutto nell'età dell'adoloscenza... pensaci bene. Ma non ci vedo niente di male».

E chissà se la futura mamma avrà letto con particolare interesse quest'ultimo commento, oppure avrà valutato la situazione prendendo in esame tutti gli altri commenti...