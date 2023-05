Forse migliorerà. Il meteo, si intende. E in attesa di una bella stagione che tarda a partire, ma che arriverà, val la pena pittarsi le unghie. Quelle dei piedi. E fare un'apposita, rinfrancante e meticolosa pedicure, unita a qualche maschera esfolliante o idratante. Perché, si sa, dopo un anno chiusi tra suole e tomaie le estremità hanno bisogno di un minimo di restyling per indossare quei sandali aperti, fiammanti e anche un po' arzigogolati che attendono nella scarpiera o nelle vetrine dei negozi come delle Ferrari ai box di partenza. Insomma, bisogna essere pronte, ché è un attimo che la primavera (e pure l'estate) scoppierà in tutto il suo vigore e non sia mai che non ci trovi pronte su cosa calzare. Perché quest'anno le scarpe aperte non avranno eguali: ce ne sono per tutte e per ogni occasione.

Per chi vorrebbe, ma, allo stesso tempo, non se la sente di scoprire troppo ci sono i sandali granchio. Esatto: provengono direttamente dall'infanzia, amati e anche molto o soprattutto odiati quando si era costretti a indossarli in spiaggia, per lanciarsi sugli scogli, quando erano tutte fascette in plastica trasparente (e poco traspirante). Oggi si sono dati una bella sistemata, hanno colori da sorbetto, si indossano in città e hanno anche dei bei tacchi carrarmato, perché quella loro forma ed essere spianati non hanno mai valorizzato la caviglia, diciamolo onestamente. (Prada prezzo 650 euro)

Per chi, invece, vuole rimanere coi piedi per terra ci sono i sandali bassissimi in cuoio. Da scegliere essenziali, con uno o al massimo due stringhe di pelle e un punto luce in metallo per gradire.(Sandalo Valentino Garavani Rockstud prezzo 790 euro)

Profumano di estate in costiera o in qualche isola greca e si mettono quasi con tutto: dalle gonne ai vestiti gipsy che fanno subito stagione calda ai pantaloni ampi, che gridano vacanza mentre danno un tocco di professionalità al nostro outfit da ufficio. Vanno calzati con estrema nonchalance, senza ciabattare troppo, però. Per chi ha voglia esistono anche alla schiava, con quei lacci che salgono su per il polpaccio e per il corretto allaccio dei quali esistono numerosi tutorial sui social. Per chi, invece, questa voglia non la ha si può avere un effetto simile coi modelli con laccetto incrociato, ma fermato da fibbia, decisamente più pratica di un nodo ballerino.

A proposito di cinturini, i modelli che li usano sono tutti molto minimali. In sostanza, incorniciano il piede senza farsi troppo notare. Se ne trovano proposte un po' ovunque, anche nelle catene low cost, ma quel tacco a morsetto di Ferragamo forse non è la cosa più comoda del mondo, forse è una sfida un po' sbruffona alla forza di gravità, ma è una vera scultura da calzare. ( Modello Elina prezzo 1.050)

Per quelle che non ci pensano proprio ad arrampicarsi su uno stiletto, tanto più se dall'apparente instabile equilibrio ci sono pur sempre i sandali ugly. Sì, esatto, quelli brutti, che si guardano con sospetto nella vetrina, ma poi si provano e non sono affatto male, oltre a essere molto comodi, che non guasta. Le Birkenstock, si sa, sono state sdoganate, l'azienda ha portato a casa collaborazioni con i più celebri brand di alta gamma (e desiderabilità) e, quindi, quelle scarpe da tedesco in vacanza sono tra le prime cose che vengono messe in valigia e spuntano sotto agli outfit più rilassati e informali. A questo punto bisogna solo aspettare qualche raggio di sole e a ogni Cenerentola la sua scarpina. O, perché no, anche più d'una.