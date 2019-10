Pesaro, spacciatore come Cenerentola: fugge dai carabinieri e perde una scarpa

PESARO - Vede i carabinieri, getta la droga e scappa. E come Cenerentola perde persino una scarpa. Ancora controlli nelle zone calde dello spaccio in città, tra il parco Miralfiore e gli Orti Giuli. I carabinieri della stazione di Pesaro accompagnati dai cani antidroga One e Bob hanno setacciato la zona boschiva del parco Miralfiore. Ma proprio mentre erano alla ricerca di stupefacente nella parte che si affaccia su via Solferino, un ragazzo di colore è arrivato in bicicletta.

Porto Sant'Elpidio, cercano droga, trovano soldi e pistole: arrestata la moglie del detenuto

Pesaro, i pusher colpiti da Daspo tornano in città nonostante il divieto

Alla vista delle forze dell’ordine ha fatto marcia indietro ed è scappato. Nella fuga ha perso persino una scarpa e ha gettato a terra un pacchetto. Al suo interno c’erano degli involucri di eroina, 15 dosi pronte per lo spaccio di circa 7 grammi complessivi. Sempre nella busta anche 5,5 grammi di cocaina pronta per essere venduta al dettaglio divisa in 7 dosi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA