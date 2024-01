Pieraccioni: «Ceccherini è diventato un prete laico, beve solo acqua e sta sempre col suo cane. Ci dorme anche insieme»

L'attore e regista toscano Leonardo Pieraccioni è stato intervistato dal Corriere della Sera, in vista dell'uscita del suo film "Pare Parecchio Parigi", in arrivo nelle sale da domani 18 gennaio. A trent'anni da "I laureati", Pieraccioni ha parlato anche del suo amico Massimo Ceccherini, tra i protagonisti tra gli altri anche ne "Il ciclone", e che dopo la sua partecipazione all'Isola dei Famosi nel 2017 si è pian piano defilato dalla scena pubblica.

«Ceccherini è diventato un prete laico»

«Ceccherini - racconta Pieraccioni - è diventato una specie di prete laico, se ne sta arrampicato in un paesino sopra Pistoia, beve quasi solo acqua e vive in simbiosi con il suo cane. Ci dorme pure insieme». E ancora: «Dato che ha lavorato con Garrone alla scrittura di Io Capitano (attualmente nella short list per la candidatura agli Oscar) è terrorizzato dal fatto che dovrebbe lasciare il cane per non poterlo portare sul red carpet a Hollywood».

Sul calo delle commedie

Parlando del suo film, Pieraccioni ha poi spiegato come mai la commedia ha perso presa nel pubblico, che per il regista toscano «si è disaffezionato. La finestra per vederli si è accorciata, dopo tre mesi li hai comodo in casa, i film comici sono quelli che ne soffrono di più perché si pensa che i supereroi rendano di più sul grande schermo. Ma anche una risata da solo o tra 500 persone è un'altra cosa».

Gli inizi di Pieraccioni

Poi parla di sé stesso: «Quando smisi di studiare, molto presto, i miei mi videro come un bravo ragazzo.

«Mi sono mangiato tutti i soldi»

Già ad aprile scorso, anche lui al Corriere della Sera, proprio Ceccherini aveva raccontato dei suoi problemi passati: «Ho debuttato a 25 anni, ho girato una cinquantina di film. Mi sono sempre mangiato tutti i soldi guadagnati». «Quando mi ubriacavo era impossibile tenermi, Elena (la sua compagna, ndr) mi picchiava e fermava la bestia dentro di me. Picchia oggi picchia domani, il colpo di fulmine lo ebbi una notte. Ho bisogno quasi sempre della presenza di Elena, sono stato in Africa sul set di Gattone e mi sono fatto mettere WhatsApp per poter fare le videochiamate a lei e Lucio, il mio cane, perché non potevo portarlo nel deserto». E proprio a Lucio, il suo cane, è legatissimo: «L'amore che ho per lui batte tutti quelli che ho avuto, ci dormo insieme».