Pamela Anderson, irriconoscibile sul red carpet senza trucco: «Non voglio essere la più bella, ma sentirmi libera»

Pamela Anderson ha scelto ancora una volta di mostrare la sua bellezza al naturale e lo ha fatto lo scorso lunedì, 4 dicembre, in occasione del red carpet dei Fashion Awards. L'attrice e modella, celebre per il suo ruolo iconico in Baywatch, ha compiuto 56 a luglio di quest'anno e ha calcato il tappeto rosso mostrandosi con classe, sicurezza, un completo totalmente bianco e un blazer color crema poggiato sulle spalle.

Alle orecchie due semplici orecchini d'argento. In effetti, l'attenzione era completamente sul suo viso, con i capelli legati in una coda di cavallo bassa e un sorriso smagliante a illuminarle l'espressione.

La spiegazione: ecco il perché del no al trucco

In un video che racconta il dietro le quinte di Pamela Anderson in occasione della Fashion Week di Parigi, pubblicato da Vogue France, la 56enne spiega il motivo dietro la scelta di non truccarsi: «Non so, improvvisamente ho avuto questa realizzazione.

Stavo indossando degli abiti così belli che ho pensato: "Non voglio competere con i vestiti"».

Poi, la modella aggiunge: «Non sto cercando di essere la più bella e lo percepisco come un senso di libertà, di rilassamento». La Anderson sottolinea la sua volontà di sviluppare e seguire soltanto il proprio senso estetico: «Non ho bisogno di uno stilista. Non ho uno stilista. Non c'è un team che si occupa di me. Faccio tutto io, spontaneamente».

Riguardo la sua età e il concetto di bellezza, Pamela dichiara: «Mi sento donna, una donna della mia età e una donna che ha visibilità... Essere una modella vuol dire fare da modella in ogni campo, anche nelle proprie scelte. Io cerco di essere solo ciò che sono, con dei vestiti incredibili addosso». L'esperienza le è sembrata «un po' come una ribellione, perché ho notato che ci sono un sacco di persone che usano molto il trucco, e poi ci sono io che faccio l'opposto».