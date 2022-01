Pamela Anderson, arriva il quinto divorzio dopo solo un anno: «Dan è un str***o»

Pamela Anderson di nuovo single. La giunonica bomba sexy di Baywatch, ormai 54enne, ha deciso di lasciare il marito, il bodyguard Dan Hayhurst. Per lei si tratta del quinto divorzio e questo è giunto solo un anno dopo il fatidico «sì».

A riportare la notizia in esclusiva il periodico statunitense Rolling Stones. «È stato un flirt pandemico. Pamela ama e vive in maniera autentica», ha dichiarato una fonte vicino all'attrice. I due avevano iniziato a frequentarsi nel settembre 2020, in piena pandemia e il lockdown ha agevolato la conoscenza tra i due. Soltanto tre mesi dopo si sono sposati nella villa dell’attrice a Vancouver, alla vigilia di Natale. Un anno dopo l'idillio, però, qualcosa si è spezzato e la Anderson ha firmato e depositato i documenti per il divorzio in Canada.

Secondo alcuni fonti riportate da Page Six, l'attrice ha definito Dan «cattivo, non collaborativo, ma soprattutto uno str***o».

Quello con Dan Hayhurst è il quinto divorzio per Pamela Anderson. In passato la star di Baywatch è stata sposata con Tommy Lee, padre dei suoi figli Brandon, 25, e Dylan, 24. Dopo Lee, è convolata a nozze con Kid Rock per quattro mesi nel 2006, poi con il giocatore di poker Rick Salomon dal 2007 al 2008, e poi nuovamente dal 2014 al 2015, e con il produttore Jon Peters per appena 12 giorni nel gennaio del 2020.

