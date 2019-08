Oroscopo di Paolo Fox, le previsioni della settimana segno per segno

Paolo Fox

e stabilito come sarà la settimana per ognuno di loro. Secondoci saranno segni più fortunati, altri che brilleranno in amore, ma anche alcuni che avranno difficoltà lavorative da affrontare. L'astrologo segna le linee guida per la settimana che è appena iniziata, ma come sempre ripete di "non credere ma verificare".La settimana è fortunata: per i sinfle arriverà l'amore, per le coppie la serenità. Chi lavora in proprio riceverà delle proposte interessanti.Favorite le emozioni, le giornate migliori sono quelle di fine mese, in cui potreste parlare apertamente di sentimenti. Le coppie sono stanche, attenzione ai rapporti con Gemelli e Pesci.Vivrete tensioni in amore, i single non si mettono in gioco e le coppie sono troppo concentrare sul lavoro.Arriva una fase di recupero, il periodo è importante per chi cerca l'amore mentre chi è in coppia deve procedere con cautela. Si desiderano cambiamenti sul lavoro, ma con Saturno contro è tutto più difficile.Nelle prossime settimana potrebbe nascere una nuova relazione o una bella amicizia. Le coppie si rigenereranno o si avrà una rottura positiva. Siete in una fase di cambiamento. Il lavoro è impegnativo.Venere è in ottimo aspetto, il consiglio è di lanciarsi e vivere qualcosa di nuovo. Favorire le nozze, e sul lavoro ci sono progetti in arrivo e aria di promozione.A luglio avete perso la pazienza, ma cambiare tutto subito è difficile, lamore recupere, ma attenzione a Saturno negativo.Lo scorpione inizia a recuperare, le coppie avranno più intesa e la famiglia sarà al primo posto. Belle soddisfazioni sul lavoro e nuovi progetti.C'è un po' di confusione in amore che potrebbe spingere a fare scelte di cui non si è convinti. Bisogna amarsi con pazienza e mettere da parte i pensieri lavorativi perché a fine mese ci saranno novità.Venere vi aiuta a rimettere in gioco, non isolatevi. Chi è in coppia pensa a matrimoni e a figli, novità anche sul lavoro.Siete in cerca d'amore, le coppie devono appianare le divergenze ed essere più diplomatici. Migliora il lavoro, si supererà l'ansia e si potranno recuperare anche dei soldi.In questo periodo siete piuttosto confusi e stanchi, ma non tagliate i ponti se non siete sicuri perché potrebbero nascere rimpianti. Agite nel lavoro.