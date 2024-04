Oroscopo di mercoledì 24 aprile, chi sale e chi scende: sorprese dal partner e regali ma non mancano gli intoppi

L'oroscopo di mercoledì 24 aprile 2024 si apre sotto buoni auspici per quasi tutti i segni. Sole, Giove e Urano sono in Toro; la Luna è in Sagittario; Plutone in Acquario; Marte, Nettuno e Saturno affollano il cielo del segno dei Pesci. L'influenza di Mercurio retrogrado sta per finire: giovedì 25 aprile torna attivo e spazza via la nebbia astrale delle ultime settimane.

Il Leone riceve sorprese in amore.

Giornata felice e spensierata per Ariete e Sagittario. I segni di terra, invece, devono usare tutto il loro coraggio per affrontare piccoli intoppi. Quelli d'aria si sentono (e sono) produttivi. Occhio al portafoglio per i segni d'acqua.

I consigli di Leggo per mercoledì 24 aprile. Cosa succede ai segni di fuoco, terra, aria e acqua.

L'oroscopo di mercoledì 24 aprile per i segni di fuoco: Ariete, Leone e Sagittario

Ariete devi uscire e esplorare l'ambiente circostante. Non pensare solo al lavoro. Non guadagni nulla stando a casa. Fuori c'è un mondo che si muove anche se rimani fermo. Sfida il tempo atmosferico (se possibile) e tieni gli occhi aperti. L'amore è in agguato e potresti incontrarlo non appena giri l'angolo. Leone, anche tu ricevi una spinta nella vita amorosa. Ti senti energico e attiri il giusto tipo di attenzioni. Il lavoro, complice l'aria di ponti, è l'ultimo dei tuoi pensieri. Non lasciarti andare troppo. Sagittario, riesci a sincronizzarti con le brave persone e ti imbatti in una serie di eventi fortunati. Il cielo illumina il tuo percorso e tu riesci a scegliere quello che è meglio per te.

L'oroscopo di mercoledì 24 aprile per i segni di terra: Toro, Vergine e Capricorno

Toro le stelle sono propizie e tu inizi a trarre i primi vantaggi offerti dagli astri. Attenzione alle finanze, il portafoglio sta diventando leggero: occhio a non spendere troppo. Vergine sei stanca di subire e potresti decidere di mostrare gli artigli e osare. Sei coraggioso e il tuo modo di fare ispira gli altri a essere più determinati nei loro compiti. Capricorno non riesci a vedere la luce in fondo al tunnel. Pesano gli impegni e le incombenze quotidiane. Senti il tempo scorrere troppo velocemente. Le cose miglioreranno presto.

L'oroscopo di mercoledì 24 aprile per i segni d'aria: Gemelli, Bilancia e Acquario

Gemelli puoi vivere una buona giornata se ti mantieni occupato. Per evitare di pensare troppo le stelle ti consigliano di tenerti impegnato: non essere improduttivo. Bilancia pesano i non detto e le tensioni recenti. Le stelle ti consigliano di rompere il silenzio con il partner e i colleghi più stretti. Devi fare chiarezza e mettere le cose a posto. Le preoccupazioni personali rischiano di influenzare la tua resa sul lavoro. Acquario il lavoro è al primo posto nella tua vita. Sei carico di idee e nuovi progetti. Le stelle, però, ti consigliano di dedicarti al benessere e magari connetterti col mondo attraverso una gita fuoriporta o un breve viaggio.

L'oroscopo di mercoledì 24 aprile per i segni d'acqua: Cancro, Scorpione e Pesci

Cancro è tempo di coccolarti. Compra qualcosa di carino e rigenerati. Hai bisogno di affetto e nuove emozioni: se non te le danno gli altri conceditele tu stesso. Un piccolo gesto per se stessi è la coccola perfetta. Giornata ideale per dedicarsi alla famiglia e agli amici. Scorpione devi chiudere i rubinetti. Meglio non eccedere con le spese: compra con accortezza. Dedicati al focolare domestico e ai pensieri che ti affollano la testa. Pesci ti accendi come i fuochi d'artificio: la passione è alle stelle. Sul lavoro puoi fare la differenza.