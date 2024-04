Oroscopo Paolo Fox della settimana: le previsioni segno per segno, chi sale e chi scende. La classifica

Oroscopo Paolo Fox della settimana dal primo al 7 aprile: le previsioni segno per segno dello zodiaco per i giorni fino a domenica. L'esperto Paolo Fox oggi in diretta tv, alla trasmisssione di Rai 2 “I Fatti Vostri”, ha svelato le previsioni dell'oroscopo settimanale: l’astrologo Paolo Fox, volto noto delle trasmissioni televisive Rai, ha raccontato le previsioni delle stelle. Chi sale e chi scende, i segni top e quelli flop: la classifica dello zodiaco, andiamo a scoprire le previsioni.

Oroscopo Gemelli - posizione 12

In questo momento, secondo quanto rivela Paolo Fox su Rai 2, dovreste fare qualcosa per risvegliare qualche emozione. Da giugno arriverà Giove nel segno, quindi cercate di programmare cose belle da fare nel corso delle prossime settimane. Alcuni contratti forse slitteranno, cercate di stare attenti.

Oroscopo Bilancia - posizione 11

Paolo Fox a I Fatti Vostri ritiene i Bilancia un po’ sottotono.

Classifica Sagittario – posizione 10

Paolo Fox a Rai 2 sostiene che è il segno del movimento e dell’esplorazione. L’inizio di aprile è leggermente cupo, in attesa di momenti più gioiosi. Le prossime settimane saranno sicuramente migliori, tuttavia dovete comunque fare attenzione a non accumulare troppi dubbi. Iniziate a pensare a qualcosa di innovativo per dare una scossa alla vostra vita.

Oroscopo Acquario – posizione 9

Sono giornate un po’ insoddisfacenti, spiega Paolo Fox a I Fatti Vostri. State provando a raggiungere degli obiettivi, ma in questo periodo vi risulta difficile farlo. Fino alla fine di maggio ci sarà Giove strano che indica situazioni polemiche. Potrebbero arrivare delle nuove proposte, tuttavia non saranno così convincenti: pazientate.

Oroscopo Vergine – posizione 8

Saturno in opposizione ogni tanto si fa sentire, ammette Paolo Fox a I fatti Vostri. La vostra vita improvvisamente potrà avere un blocco, o dovrete superare delle incertezze se siete in bilico con il lavoro. Se dovete fare delle scelte che riguardano la vostra vita, rifletteteci bene. Cercate di guardare oltre, rimanendo sempre razionali.

Oroscopo Capricorno – posizione 7

Le occasioni migliori, sottolinea Paolo Fox in tv, ci saranno a partire dal 16 aprile. Siete un po’ tormentati e somatizzate molto le problematiche che vi si presentano davanti. Questo è un periodo di attese e quindi sarebbe meglio aspettare l’estate. Continua per la classifica settimanale di Paolo Fox a I Fatti Vostri.

Oroscopo Leone – posizione 6

I Leone avranno un cielo molto importante nelle prossime settimane, spiega Paolo Fox. Siete reduci però da un marzo che vi ha messo parecchio sotto pressione. Cercate di avvantaggiarvi nel lavoro perché vi andrà a beneficio. Nell’amore invece c’è una fase neutrale e ora state riflettendo su quello che dovete fare

Oroscopo Scorpione – posizione 5

Bel cielo che rende parecchia giustizia agli Scorpione, spiega Paolo Fox. Nonostante le difficoltà siete comunque in grado di andare avanti per la vostra strada e di riuscirci bene. Venere è interessante, soprattutto per gli incontri e per il lavoro

Oroscopo Cancro – posizione 4

Questo oroscopo, secondo Paolo Fox a I Fatti Vostri, è positivo con delle belle stelle attive. I prossimi giorni, specialmente nel fine settimana, saranno di attesa e ci vuole dunque pazienza. Se siete in bilico con le scelte cercate di prestare attenzione, soprattutto se riguardano soldi e famiglia.

Oroscopo Pesci – posizione 3

Entro la fine di maggio Paolo Fox ricorda che i Pesci devono controfirmare un accordo. L’amore è presente e, anche se la settimana parte in maniera lenta, vedrete che poi recuperate senza problemi. Il weekend sarà molto positivo e riuscirete a realizzare un bel progetto.

Oroscopo Toro – posizione 2

Nonostante ci siano diversi problemi, i Toro sono in grado comunque di andare avanti per la vostra strada. I Toro sono molto forti, evidenzia Paolo Fox, e quello che fate vi riesce. Fino alla fine di maggio siete protetti, ma badate bene al lavoro.

Oroscopo Ariete – posizione 1

Sole, Mercurio e Venere nel segno rendono gli Ariete davvero forti, sottolinea Paolo Fox. Sono in arrivo delle belle vittorie, sia con voi stessi che in amore. Gli incontri sono favoriti, dunque cercate di approfittare di questo bel periodo