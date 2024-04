Oroscopo di lunedì 22 aprile, chi sale e chi scende: riflessione e ritorni di fiamma per alcuni

L'oroscopo di lunedì 22 aprile 2024 è contraddistinto dal consolidarsi dei transiti astrali. Il cielo è importante per i segni di terra, grazie all'influenza del Sole in Toro che inizia a farsi sentire. Nel segno anche Urano e Giove. La Luna è in Bilancia. Plutone è in Acquario. Marte, Nettuno e Saturno sono nel segno dei Pesci. Per i segni di terra è un momento di riflessione, soprattutto per il Toro, che sta cercando di capire quale strada vuole intraprendere il suo cuore. Grandi novità, invece, per il Cancro, che potrebbe rivedere una vecchia fiamma. Nel lavoro le cose iniziano ad andare meglio, un po' per tutti i segni.

I consigli di Leggo per lunedì 22 aprile. Cosa succede ai segni di fuoco, terra, aria e acqua.

L'oroscopo di lunedì 22 aprile per i segni di fuoco: Ariete, Leone e Sagittario

Ariete, Mercurio sta per tornare attivo (il prossimo 25 aprile smette di essere retrogrado) e tu già inizi a vedere che tutto è più limpido. Se sei single da tempo, tieni gli occhi bene aperti, perché gli astri sono favorevoli e potrebbero farti incontrare una persona speciale. Dopo il lavoro, concediti una serata al bar. Non te ne pentirai. Leone, sei un po' giù di corda. Non è il momento giusto per consolidare legami importanti, prenditi un po' di tempo per pensare alle scelte giuste. Tutto si sistemerà presto. Sagittario, stai attento ai Gemelli e alla Vergine. Nell'ultimo periodo i rapporti con questi segni sembrerebbero essere ai ferri corti. In generale, è meglio evitare discussioni e polemiche che potrebbero complicare le cose.

L'oroscopo di lunedì 22 aprile per i segni di terra: Toro, Vergine e Capricorno

Toro, stai riflettendo. In particolare pensi alle tue relazioni e alle persone che ti circondano. È il momento ideale per conoscere nuove persone, soprattutto perché Venere sta per entrare nel tuo segno. Vergine, sei un po' giù di corda. Lo stress accumulato nelle scorse settimane ti ha allontanato un po' dalla tua dolce metà. Prova a prendere del tempo per te stessa e rifletti su ciò che ti sta capitando. Capricorno, è il momento ideale per rischiare in amore.

L'oroscopo di lunedì 22 aprile per i segni d'aria: Gemelli, Bilancia e Acquario

Vuoi investire il tuo tempo in legami più profondi. Valuta bene le tue conoscenze, soprattutto se per qualcuna provi qualcosa che va ben oltre la semplice amicizia.

Gemelli, se cerchi l'amore, comincia a guardarti intorno. La Luna permette di fare nuove conoscenze e tu sei più malizioso del solito. Esci di più, perché potresti fare un incontro propizio. Bilancia devi aspettare maggio per vedere tutto con un po' più di chiarezza, in particolar modo in amore. Venere sta per smettere di essere in opposizione e segna l'inizio di un periodo favorevole. Acquario sei un po' giù di corda. Non è un periodo molto favorevole per i sentimenti. Potresti aver subito dei "tradimenti" inaspettati, che ti hanno fatto perdere la fiducia nell'amore e nell'amicizia. Prenditi un po' di tempo per riflettere.

L'oroscopo di lunedì 22 aprile per i segni d'acqua: Cancro, Scorpione e Pesci

Cancro attento, una vecchia fiamma potrebbe tornare inaspettatamente nella tua vita. È il periodo ideale per andare alla ricerca di nuove connessioni e, chissà, magari anche riaccendere vecchie scintille. Sono favoriti i legami con Toro e Vergine. Scorpione sfrutta il momento per chiarire alcuni dubbi con i tuoi amici e con la tua dolce metà. Nell'ultimo periodo sei stato un po' assente e alcuni legami potrebbero averne risentito, prenditi un po' di tempo per capire cosa sta succedendo. Pesci questo è il momento giusto per rischiare in amore. Se ti piace qualcuno, fagli capire che sei interessato e ascolta ciò che ha da dirti, potrebbe coglierti di sorpresa. Tira fuori il tuo lato romantico.